Incursión de Musk en la política aleja a compradores de Tesla

NUEVA YORK (AP) — La empresa automotriz de Elon Musk está obligada cada año a informar a los inversores sobre todas las cosas malas que podrían sucederle, y la última versión enumera cada amenaza imaginable, desde costosas demandas hasta incendios de baterías, pasando por guerras y otra epidemia.

Pero apenas se menciona la entrada a fondo de Musk en la política de derecha, lo que algunos expertos dicen que está alejando a clientes potenciales que no comparten sus opiniones.

"Es algo básico en el marketing: No te involucres en política", afirmó el consultor de marcas de Nueva York, Robert Passikoff. "La gente dejará de comprar tus productos".

Puede que ya sea demasiado tarde.

Las ventas de Tesla cayeron un 45% en Europa en enero, según la firma de investigación Jato Dynamics, a pesar de que las ventas generales de vehículos eléctricos aumentaron. También cayeron las ventas en California, su mayor mercado en Estados Unidos, y la compañía sufrió su primera caída anual a nivel global el año pasado.

"No quiero ni siquiera conducirlo", admitió John Parnell, un residente de Ross, California, añadiendo que también está cancelando su pedido del Cybertruck de la compañía, perdiendo un depósito de 100 dólares. "Él está destruyendo la marca con su política".

Los analistas de la industria automotriz dicen que es demasiado pronto para afirmar con certeza cuánto daño está causando Musk a Tesla, ya que muchos otros factores podrían explicar sus problemas actuales. Su vehículo más vendido, el Model Y, está saliendo con una nueva versión este año, lo que lleva a posibles compradores a posponer sus compras en este momento. Y los fabricantes europeos y chinos finalmente están alcanzando al líder mundial en vehículos eléctricos, ofreciendo autos con una duración de batería y fiabilidad competitivas.

Pero, si acaso, eso hace que los comentarios políticos de Musk sean aún más imprudentes, dicen los analistas automotrices.

"Musk piensa que puede decir lo que quiera y que Tesla no sufrirá ninguna consecuencias", estimó el analista de Morningstar Seth Goldstein. "Tesla estaba en un punto dulce. Ahora tiene competencia".

Los números de ventas fueron particularmente malos en Alemania y Francia en enero, cayendo aproximadamente un 60% cada uno, más que la caída promedio de los más de dos docenas de países europeos encuestados. Las ventas en Francia cayeron otro 26% en febrero.

Más preocupante fue el desglose de los modelos individuales de Tesla. Las ventas del Model tres de Tesla cayeron un 33% en todos los países europeos, a pesar de que ese auto no está siendo actualizado y no hay razón para que los compradores esperen.

"Parte de la población no está contenta con sus opiniones, su activismo político", sostuvo Felipe Munoz, analista senior de Jato, quien había restado importancia a la amenaza de boicot a principios de este año, pero ahora está reconsiderando.

Muchos compradores de Tesla solían ser profesionales adinerados y conscientes del medio ambiente, a menudo liberales, que se sentían atraídos por el discurso de Musk sobre cómo sus vehículos eléctricos podrían ayudar a salvar el planeta de la destrucción por combustibles fósiles.

Ya no.

"Yo solía ser adorado por la izquierda", indicó Musk en una entrevista con Tucker Carlson el 18 de febrero, mientras sus acciones estaban a la mitad de una caída de casi el 30% en el mes. "Hoy en día ya no tanto".

Su decisión de gastar 270 millones de dólares en la campaña presidencial de Donald Trump y respaldarlo públicamente ya era arriesgada. Pero luego Musk se metió más en la política, liderando una agencia que está recortando drásticamente la nómina de empleados públicos y llevando discurso derechista e incendiario al extranjero.

Ha respaldado a un partido alemán de extrema derecha, llamó al primer ministro británico un "tirano maligno" que dirige un "estado policial", y declaró recientemente sobre un vecino de Estados Unidos y un importante mercado para Tesla: "Canadá no es un país real".

La reacción ha sido feroz.

Han estallado protestas frenet a concesionarios de Tesla. Varios vehículos han sido vandalizados y han aparecido calcomanías en autos con frases como: "Lo compré antes de que Elon se volviera loco".

Una efigie de Musk fue colgada en Milán y se proyectó una imagen de él haciendo un saludo con el brazo recto en una fábrica de Tesla en las afueras de Berlín. En Londres, un cartel en una parada de autobús con su imagen sobre la palabra "swasticars" iluminó las redes sociales. Un ministro del gobierno polaco pidió un boicot a Tesla.

"No volveré a comprar un Tesla", prometió Jens Fischer, un vendedor de microscopios de 50 años en Witten, Alemania, que piensa que Musk está "desestabilizando la democracia" y ha pegado una de esas calcomanías de "Elon se volvió loco" en su Model tres. "Vendería si recibiera una buena oferta".

El inversor de Tesla Ross Gerber dice que Musk ha logrado de alguna manera unir el mejor producto del mundo con el peor marketing del mundo.

"Las personas quieren comprar cosas que les hagan sentir bien, no quieren que la política esté involucrada", manifestó Gerber, un administrador de fondos cuyos portafolios tienen casi 60 millones de dólares en acciones de Tesla. "Es peor cuando tienes temas tan divisivos, ya sea despedir a científicos climáticos o quitar ayuda a niños africanos hambrientos".

Los boicots tienden a desvanecerse, y Goldstein de Morningstar señala que comprar un auto es una decisión muy grande y costosa.

Un propietario de Tesla, el londinense Harry Chathli, no se deja afectar por la reacción, diciendo que no tiene intención de deshacerse de su Tesla S. No tiene más que elogios para Musk, a quien llama un visionario por transformar "la forma en que pensamos sobre el transporte y el futuro de nuestro planeta".

Pero si las acciones de Tesla son un indicador, las perspectivas de la compañía están deteriorándose, y la posición de Musk en la administración de Trump no está ayudando. Hasta el viernes, ha caído un 37% desde la juramentación, una pérdida de 550.000 millones de dólares en riqueza para los inversores.