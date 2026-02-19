logo pulso
Embajada de EU lanza campaña educativa contra gusano barrenador

El gusano barrenador representa una amenaza para la seguridad alimentaria y el comercio agropecuario.

Por El Universal

Febrero 19, 2026 02:54 p.m.
A
Embajada de EU lanza campaña educativa contra gusano barrenador

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- La Embajada de los Estados Unidos en México lanzó este jueves una

campaña educativa
para la prevención

, detección y notificación del gusano barrenador del ganado, ante las afectaciones en ambos países.
En coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la campaña incluye "una amplia gama de materiales educativos multimedia" en español.
La embajada, a cargo del embajador Ronald Johnson, destacó que esta estrategia está dirigida a diversos públicos como productores pecuarios, médicos veterinarios, comunidades rurales y personal de sanidad animal.
También se incluyen videos cortos y de formato largo, mensajes de audio para radio y plataformas digitales, así como materiales gráficos para difusión.
Alertó que el gusano barrenador es "una plaga altamente destructiva que representa una amenaza grave para la ganadería, los medios de vida rurales, la seguridad alimentaria y el comercio agropecuario".
"Su reaparición en algunas regiones de México subraya la importancia de la detección temprana, la prevención y la notificación oportuna para proteger la salud animal y los sistemas productivos de ambos países", dijo.

