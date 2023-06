Embajada de México en Rusia identifica a 5 connacionales en Rostov

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 24 (EL UNIVERSAL).- El embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas, dio a conocer que tienen identificados a cinco ciudadanos mexicanos en la zona de Rostov, donde se vivieron momentos de tensión debido a la rebelión del grupo de mercenarios Wagner contra el ejército ruso.

En entrevista con Foro TV, indicó que están en comunicación con los connacionales, por lo que en caso de ser necesario los apoyarán para el traslado a un lugar más seguro, aunque hasta el momento no ha sido necesario.

El diplomático del gobierno mexicano refirió que la tensión ha disminuido "para fortuna de este país y del mundo. Esto va a permitir que la posibilidad de un golpe de Estado, como se ha manejo, se desvanezca por completo".

Comentó que a primera hora de este sábado uno de los ciudadanos mexicanos se comunicó a la embajada mexicana en Rusia para preguntar sobre el plan de evacuación; sin embargo, hasta el momento no ha sido necesario.

Si bien la tensión disminuyó en las últimas horas y hay una tensa calma en la zona, Villegas abundó que en caso de que la violencia volviera a escalar y fuera necesario, la embajada está en disposición para apoyar a los connacionales y trasladarlos a Moscú o directamente a México.

Aseveró que el gobierno de México mantiene su apertura al diálogo con el de Rusia, lo que ha permitido que la información fluya y las autoridades rusas les han informado el avance de los acontecimientos.

Indicó que en caso de emergencia los mexicanos o sus familiares se pueden comunicar al teléfono local 916 152 02 87, allá en Rusia. El grupo Wagner frenó su avance hacia Moscú y los paramilitares han comenzado a regresar.