Impacto del bloqueo israelí en mujeres embarazadas en Gaza

JAN YUNIS, Franja de Gaza (AP) — Con casi siete meses de embarazo, Yasmine Siam no podía dormir, viviendo en un campamento de tiendas de campaña abarrotado en Gaza y sacudido a menudo por los bombardeos israelíes. No podía encontrar comida adecuada y no había comido carne en más de un mes. Débil y perdiendo peso, veía a los médicos todos los días. Había poco que pudieran hacer.

Una noche de este mes, un dolor la atravesó. Temía que el parto estuviera comenzando, pero estaba demasiado aterrorizada por los disparos como para salir de su tienda. Siam esperó hasta el amanecer para caminar hasta la clínica de campaña más cercana. Los médicos le dijeron que fuera al Hospital Nasser, a kilómetros de distancia.

Tuvo que tomar un carro tirado por burros, sacudida por cada bache en las carreteras bombardeadas. Exhausta, la joven de 24 años encontró una pared en la que apoyarse durante la larga espera para ver a un médico.

Una ecografía mostró que su bebé estaba bien. Siam tenía una infección de orina y estaba por debajo de su peso: 57 kilos (125 libras), seis kilos (13 libras) menos que semanas antes. El médico le recetó medicamentos y le dijo lo que todos los demás médicos le decían: come mejor.

"¿Dónde consigo la comida?" dijo Siam, sin aliento mientras hablaba con The Associated Press el 9 de abril después de regresar a su tienda a las afueras de la ciudad sureña de Jan Yunis.

"No me preocupo por mí. Me preocupo por mi hijo", dijo. "Sería terrible si lo pierdo".

En una Gaza devastada, aumentan los abortos espontáneos

El embarazo problemático de Siam se ha convertido en la norma en Gaza. La campaña militar de 18 meses de Israel que ha devastado el territorio ha hecho que el embarazo y el parto sean más peligrosos, incluso mortales, para las mujeres palestinas y sus bebés.

Ha empeorado desde el 2 de marzo, cuando Israel cortó todos los suministros de alimentos, medicinas y otros productos para más de dos millones de personas en Gaza.

La carne, las frutas y verduras frescas son prácticamente inexistentes. El agua limpia es difícil de encontrar. Las mujeres embarazadas están entre los cientos de miles que caminan kilómetros para encontrar nuevos refugios tras repetidas órdenes de evacuación israelíes. Muchas viven en tiendas de campaña o escuelas superpobladas entre aguas residuales y basura.

Hasta el 20% de las aproximadamente 55.000 mujeres embarazadas de Gaza están desnutridas, y la mitad enfrenta embarazos de alto riesgo, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, o UNFPA. En febrero y marzo, al menos el 20% de los recién nacidos nacieron prematuramente o sufrieron complicaciones o desnutrición.

Con la población desplazada y bajo bombardeo, es imposible obtener cifras completas de abortos espontáneos y mortinatos. Los registros del Hospital Nasser de Jan Yunis muestran que los abortos espontáneos en enero y febrero fueron el doble que en el mismo período de 2023.

La doctora Yasmine Shnina, supervisora de comadronas de Médicos Sin Fronteras en el Hospital Nasser, documentó 40 abortos espontáneos por semana en las últimas semanas. Ha registrado cinco muertes de mujeres al mes en el parto, en comparación con alrededor de dos al año antes de la guerra.

"No necesitamos esperar para ver el impacto futuro. Los riesgos están emergiendo ahora", dijo.

Una historia de amor en las tiendas

Para Siam y su familia, su embarazo —después de un matrimonio relámpago en tiempos de guerra— fue una rara alegría.

Expulsados de la Ciudad de Gaza, se habían mudado tres veces antes de establecerse en la ciudad de tiendas que se extiende por la árida región costera de Muwasi.

A finales del verano pasado, compartieron una comida con los vecinos. Un joven de la tienda de enfrente quedó prendado.

Al día siguiente, Hossam Siam pidió la mano de Yasmine en matrimonio.

Ella se negó en un principio. "No esperaba casarme en la guerra", dijo. "No estaba lista para conocer a alguien".

Hossam no se rindió. La llevó a dar un paseo por el mar. Se contaron sus vidas. "Acepté", dijo.

El 15 de septiembre, la familia del novio decoró su tienda. Sus mejores amigos de la Ciudad de Gaza, dispersos por el territorio, vieron la boda en línea.

En menos de un mes, Yasmine Siam estaba embarazada.

Su familia apreciaba al bebé que venía. Su madre tenía nietos de sus dos hijos, pero anhelaba un hijo de sus hijas. La hermana mayor de Siam llevaba 15 años intentando concebir. Su madre y su hermana —ahora de vuelta en la Ciudad de Gaza— enviaron artículos esenciales para el bebé.

Desde el principio, Siam tuvo problemas por conseguir una nutrición adecuada, y dependía de alimentos enlatados.

Después de que comenzara un alto el fuego en enero, ella y Hossam se mudaron a Rafah. El 28 de febrero tuvo un raro placer: un pollo, compartido con sus suegros. Fue la última vez que comió carne.

Una semana después, Hossam caminó kilómetros buscando pollo. Regresó con las manos vacías.

"Incluso lo básico es imposible"

Israel ha arrasado gran parte de Gaza con su campaña aérea y terrestre, prometiendo destruir a Hamás después de su ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Ha matado a más de 51.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo conteo no distingue entre civiles y combatientes.

En el ataque del 7 de octubre, los militantes mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251. Todavía mantienen a 59 rehenes después de que la mayoría fueran liberados en acuerdos de alto el fuego.

En las ruinas de Gaza, estar embarazada es una lucha formidable.

No se trata solo de la cantidad de comida, dijo Rosalie Bollen, de UNICEF, "también se trata de la diversidad nutricional, el hecho de que han estado viviendo en condiciones muy difíciles e insalubres, durmiendo en el suelo, durmiendo en el frío y simplemente atrapadas en este estado permanente de estrés muy tóxico".

Nueve de los 14 hospitales que brindaban servicios de salud materna antes de la guerra todavía funcionan, aunque sólo parcialmente, según UNFPA.

Debido a que muchas instalaciones médicas están desplazadas por las operaciones militares israelíes o deben priorizar a los pacientes críticos, las mujeres a menudo no pueden obtener pruebas que detecten problemas al principio del embarazo, dijo Katy Brown, de Médicos Sin Fronteras-España.

Eso lleva a complicaciones. Una cuarta parte de los casi 130 nacimientos al día en febrero y marzo requirieron partos quirúrgicos, según UNFPA.

"Incluso lo básico es imposible", dijo Brown.

Bajo el bloqueo, más de la mitad de los medicamentos para el cuidado materno y neonatal se han agotado, incluidos los que controlan el sangrado e inducen el parto, dice el Ministerio de Salud. Los pañales son escasos. Algunas mujeres los reutilizan, dándoles la vuelta, lo que lleva a infecciones cutáneas severas, dicen los trabajadores de ayuda.

Israel dice que el bloqueo pretende presionar a Hamás para que libere a los rehenes restantes. Los grupos de derechos lo llaman una "táctica de hambre" que pone en peligro a toda la población, y dicen que es un posible crimen de guerra.

En la sala de maternidad del Hospital Nasser, el doctor Ahmad al Farra fue testigo de cómo las cosas fueron de mal en peor.

Las fuerzas israelíes asaltaron el hospital a principios de 2024, alegando que albergaba combatientes de Hamás. Las incubadoras en un almacén fueron destruidas. La sala de maternidad fue reconstruida como la más grande y mejor equipada para emergencias en Gaza.

Desde que Israel rompió el alto el fuego de dos meses el 18 de marzo, el hospital ha estado inundado de heridos.

Hasta 15 bebés prematuros a la vez necesitan respiradores, pero el hospital solo tiene dos máquinas para mantener a los prematuros respirando. Algunos son puestos en respiradores para adultos, lo que a menudo lleva a la muerte, dijo al-Farra.

Veinte máquinas CPAP languidecen fuera de Gaza, sin poder entrar debido al bloqueo, junto con 54 ecografías, nueve incubadoras y kits de partos, según la ONU.

La falta de suministros de limpieza hace que la higiene sea casi imposible. Después de dar a luz, las mujeres y los recién nacidos debilitados por el hambre a menudo sufren infecciones que causan complicaciones a largo plazo, o incluso la muerte, dijo Al Farra.

Yasmine Zakout fue llevada de urgencia al Hospital Nasser a principios de abril después de dar a luz a sus gemelas de forma prematura. Una niña murió en pocos días, y su hermana murió la semana pasada, ambas por sepsis.

Antes de la guerra, Al Farra dijo que tal vez veía un niño al año con neumonía necrotizante, una infección severa que mata el tejido pulmonar.

"En esta guerra, traté 50 casos", dijo al Farra. Extirpó partes de los pulmones en casi la mitad de esos bebés. Al menos cuatro murieron.

Las mujeres embarazadas están regularmente entre los heridos.

Khaled Alserr, un cirujano en el Hospital Nasser, contó sobre el tratamiento a una mujer embarazada de cuatro meses después de un ataque el 16 de abril. La metralla había atravesado su útero. El feto no pudo ser salvado, dijo, y el embarazo será riesgoso el resto de su vida. Dos de sus hijos estaban entre los 10 niños muertos en el ataque, dijo.

El estrés de la guerra

En su sexto mes de embarazo, Siam caminó y montó en un carro tirado por burros durante kilómetros de regreso a una tienda en Muwasi después de que Israel ordenara la evacuación de Rafah.

Con la comida aún más escasa, recurrió a cocinas de caridad que distribuían comidas sencillas de arroz o pasta.

Debilitada, se caía mucho. El estrés aumentaba: la miseria de la vida en la tienda, la separación de su madre, el terror de los ataques aéreos, las visitas infructuosas a las clínicas.

"Solo desearía que un médico me dijera: ´Tu peso es bueno´. Siempre estoy desnutrida", dijo a la AP, casi suplicando.

Horas después de su susto el 9 de abril, Siam seguía con dolor. Hizo su quinta visita a la clínica móvil en dos días. Le dijeron que fuera a su tienda y descansara.

Comenzó a sangrar. Su suegra la sostuvo mientras caminaban hacia un hospital de campaña en plena noche.

A las tres de la mañana, los médicos dijeron que no había nada que pudiera hacer más que esperar. Su madre llegó desde la Ciudad de Gaza.

Ocho horas después, el feto nació muerto. Su madre le dijo que no mirara al bebé. Su suegra dijo que era hermoso.

Su esposo llevó a su hijo a una tumba.

Días después, le dijo a la AP que se derrumba cuando ve fotos de sí misma embarazada. No puede soportar ver a nadie y rechaza las sugerencias de su esposo de dar paseos por el mar, donde sellaron su matrimonio.

Desearía poder retroceder el tiempo, aunque solo fuera una semana.

"Lo llevaría en mi corazón, lo escondería y lo sostendría".

Planea intentar tener otro bebé.