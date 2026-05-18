Embestida ucraniana en Rusia; 4 muertos

Kiev, Ucrania.- Uno de los mayores ataques con drones de Ucrania contra Rusia mató al menos a cuatro personas, incluidas tres cerca de Moscú, e hirió a una docena más, informaron autoridades locales el domingo. Restos cayeron en el mayor aeropuerto de Rusia sin causar daños.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski confirmó los ataques diciendo que eran "totalmente justificados". Rusia ha lanzado repetidamente ataques similares contra la capital de Ucrania y otras ciudades durante la guerra, y un experto dijo que los ataques parecían ser una represalia por recientes ataques rusos contra Kiev.

Ataques rusos con drones contra Ucrania durante la noche hirieron a ocho personas, indicaron autoridades ucranianas.

Una mujer murió después de que un dron impactara su vivienda en Khimki, una ciudad ubicada apenas al noroeste de Moscú, y dos hombres fallecieron en la aldea de Pogorelki, a 10 kilómetros (6 millas) al norte de la capital, según el gobernador local Andrei Vorobyev.

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Otra persona también murió cuando un dron impactó un camión en la región fronteriza de Bélgorod, que limita con Ucrania, según las autoridades locales.

En la propia Moscú, al menos 12 personas resultaron heridas en el ataque nocturno, en su mayoría cerca de la entrada de la refinería de la ciudad, informó el alcalde Serguei Sobyanin. La "tecnología" de la refinería no ha sido dañada.

Horas después, la Embajada de India en Moscú informó que un trabajador indio murió en un ataque con drones "en la región de Moscú", mientras que otros tres ciudadanos indios fueron hospitalizados con heridas. No estaba claro si el trabajador era una de las tres personas reportadas muertas por funcionarios de la región de Moscú, o una víctima adicional.

El mayor aeropuerto de Rusia —el Sheremetyevo de Moscú— señaló que restos de drones habían caído en sus instalaciones, sin causar daños ni afectar los vuelos.

Las defensas rusas derribaron 81 drones dirigidos a Moscú durante la noche, informó la agencia estatal Tass, que citó a Sobyanin, en uno de los mayores ataques contra la capital rusa desde que el Kremlin invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Las defensas antiaéreas rusas destruyeron un total de 556 drones sobre Rusia, la ocupada península de Crimea y las yeguas de Azov y Negro durante la noche, informó el Ministerio de Defensa del país el domingo por la mañana. Poco después del mediodía, indicó que más de 1.000 habían sido derribados o interferidos en las 24 horas anteriores.