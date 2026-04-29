Emiratos Árabes Unidos dejará a la OPEP en mayo

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el martes que abandonarán la OPEP a partir del 1 de mayo, despojando al cártel petrolero de su tercer mayor productor y debilitando aún más su influencia sobre los suministros y los precios mundiales del petróleo.

La posibilidad de que ello sucediera había sido un rumor desde hace algún tiempo, ya que en los últimos años los EAU se sentían constreñidos a unas cuotas de producción que consideraban demasiado bajas, lo que significaba que no le permitían vender al mundo tanto petróleo como quería.

"Tras haber invertido mucho en ampliar la capacidad de producción energética en los últimos años, el panorama general es que los Emiratos Árabes Unidos han estado deseando bombear más petróleo", escribió Capital Economics en un análisis. "Los lazos que unen a los miembros de la OPEP se han aflojado", dijo, en particular después de que Qatar se retiró de la agrupación en 2019.

La política regional probablemente también influyó en la decisión. Los Emiratos últimamente han tenido relaciones cada vez más frías con Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, por asuntos políticos y económicos en Oriente Medio, incluso después de que ambos fueron atacados por Irán —otro socio de la OPEP— durante la guerra.

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No se prevé un impacto inmediato en los mercados mundiales del petróleo

La retirada de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP no necesariamente tendrá efectos inmediatos en los mercados. Eso se debe a que los suministros mundiales están fuertemente restringidos por la guerra en Irán, que ha cerrado el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que se transporta una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo, incluida gran parte de los Emiratos. El martes, el crudo Brent, el referente internacional, se cotizaba por encima de los 111 dólares el barril, o más de un 50% por encima de su precio anterior a la guerra.

La OPEP representa aproximadamente el 40% de la producción mundial de petróleo, pero su poder de mercado ya había ido disminuyendo en los últimos años a medida que Estados Unidos aumentó su producción. Mientras Arabia Saudita había estado produciendo más de 10 millones de barriles de petróleo al día antes de la guerra, Estados Unidos bombea más de 13 millones de barriles al día.