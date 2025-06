Emite OMS alerta por nueva variante de Covid-19

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que se han identificado casos de la nueva variante NB.1-8-1 del virus SARS-CoV-2 en Estados Unidos. Este linaje, recientemente asociado a un aumento de contagios en China, fue detectado en territorio estadounidense mediante el sistema de vigilancia instalado en aeropuertos, dirigido a pasajeros internacionales. Según el reporte oficial, los primeros casos fueron identificados entre finales de marzo y comienzos de abril.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta sanitaria a raíz del incremento de contagios vinculados a esta variante. El organismo señaló que NB.1-8-1 presenta mutaciones que podrían facilitar su propagación.

Ante la preocupación que ha surgido en redes sociales por parte de algunos sectores de la población, el doctor Francisco Moreno, Médico Internista e Infectólogo, se pronunció por medio de una publicación en la plataforma X.

En su mensaje, el especialista -quien recibió el Premio Nacional de Salud en 2020- explicó que, aunque la variante NB.1-8-1 es nueva, sus síntomas se asemejan a los provocados por otras subvariantes de la cepa Ómicron. Según detalló, en la mayoría de los casos se manifiestan síntomas similares a los de un cuadro respiratorio común.

También enfatizó que la forma de transmisión sigue siendo aérea, lo cual hace que las medidas de prevención vigentes continúen siendo eficaces.

Además, mencionó que las pruebas diagnósticas actuales son capaces de detectar esta subvariante y que no existe un cambio en el protocolo clínico; por lo que subrayó que no hay necesidad de preocuparse.

Tras este post, usuarios coincidieron en que no es necesario generar alarma, aunque sí se deben reforzar las recomendaciones preventivas.