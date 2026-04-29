Emitirán pasaportes con foto de Trump
WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el martes que ya prepara una emisión limitada de pasaportes conmemorativos para celebrar el 250mo aniversario de la Independencia del país en los que se incluirá una imagen del presidente Donald Trump, quien se convertiría en el primer presidente vivo en aparecer en el documento de viaje.
El concepto del pasaporte especial, incluida una ilustración de Trump con una expresión adulta, se había estudiado durante meses antes de que finalmente se aprobara a última hora del lunes. Entre 25.000 y 30.000 de los nuevos pasaportes estarán disponibles poco antes del 4 de julio para solicitantes en la oficina de pasaportes de Washington, DC
Se trata del más reciente ejemplo de la incorporación del nombre y la imagen de Trump en edificios, documentos y otros homenajes de gran visibilidad. Hay iniciativas para poner la firma de Trump en todos los nuevos billetes de papel de Estados Unidos, lo que también sería una primicia para un presidente en funciones, así como para incluir su imagen en una moneda conmemorativa de oro para celebrar la fundación del país.
El pasaporte conmemorativo será el documento predeterminado para las personas que lo solicitan en persona en la oficina de Washington, aunque quienes quieran un pasaporte estándar podrán obtener uno solicitándolo en línea o fuera de Washington, indicaron funcionarios.
