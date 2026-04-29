logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Emitirán pasaportes con foto de Trump

Por AP

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
Emitirán pasaportes con foto de Trump

WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el martes que ya prepara una emisión limitada de pasaportes conmemorativos para celebrar el 250mo aniversario de la Independencia del país en los que se incluirá una imagen del presidente Donald Trump, quien se convertiría en el primer presidente vivo en aparecer en el documento de viaje.

El concepto del pasaporte especial, incluida una ilustración de Trump con una expresión adulta, se había estudiado durante meses antes de que finalmente se aprobara a última hora del lunes. Entre 25.000 y 30.000 de los nuevos pasaportes estarán disponibles poco antes del 4 de julio para solicitantes en la oficina de pasaportes de Washington, DC

Se trata del más reciente ejemplo de la incorporación del nombre y la imagen de Trump en edificios, documentos y otros homenajes de gran visibilidad. Hay iniciativas para poner la firma de Trump en todos los nuevos billetes de papel de Estados Unidos, lo que también sería una primicia para un presidente en funciones, así como para incluir su imagen en una moneda conmemorativa de oro para celebrar la fundación del país.

El pasaporte conmemorativo será el documento predeterminado para las personas que lo solicitan en persona en la oficina de Washington, aunque quienes quieran un pasaporte estándar podrán obtener uno solicitándolo en línea o fuera de Washington, indicaron funcionarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Jueza federal desestima demanda del DOJ contra Arizona por datos de votantes
    Jueza federal desestima demanda del DOJ contra Arizona por datos de votantes

    Jueza federal desestima demanda del DOJ contra Arizona por datos de votantes

    SLP

    AP

    Varias cortes en Estados Unidos han rechazado demandas similares del Departamento de Justicia para obtener datos electorales.

    Irán reporta paralización industrial tras bombardeos masivos
    Irán reporta paralización industrial tras bombardeos masivos

    Irán reporta paralización industrial tras bombardeos masivos

    SLP

    AP

    El bloqueo y ataques recientes han paralizado sectores clave como acero y petroquímica en Irán.

    Casa Blanca ofrece cena Estado a rey Carlos III y reina Camila
    Casa Blanca ofrece cena Estado a rey Carlos III y reina Camila

    Casa Blanca ofrece cena Estado a rey Carlos III y reina Camila

    SLP

    EFE

    La Casa Blanca ofrece una cena con vinos selectos y menú de alta cocina para Carlos III

    Tribunal federal limita detención obligatoria de inmigrantes bajo Trump
    Tribunal federal limita detención obligatoria de inmigrantes bajo Trump

    Tribunal federal limita detención obligatoria de inmigrantes bajo Trump

    SLP

    AP

    Ricardo Barbosa da Cunha, inmigrante brasileño, es ejemplo del impacto de la detención obligatoria sin audiencias de fianza en EE.UU.