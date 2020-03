Empleados de varios almacenes de Amazon en EE.UU. dan positivo por COVID-19

Empleados de hasta once almacenes distintos de Amazon en Estados Unidos han dado positivo por COVID-19, en un momento en que la empresa de comercio electrónico vive un incremento de la actividad sin precedentes, con las entregas a domicilios disparadas.



La firma de Seattle (estado de Washington, EE.UU.) no ha confirmado todos los casos -que se han ido revelando a medida que se conocían a través de los medios locales- pero sí ha admitido positivos de coronavirus en trabajadores de cuatro de sus centros.



Los casos reconocidos por Amazon son dos en sendos almacenes del estado de Nueva York y otros dos en Illinois y Nueva Jersey, mientras que la prensa local ha informado de casos también en instalaciones de Connecticut, Florida, Kentucky, California, Oklahoma, Michigan y Texas.



En todos estos centros, los empleados han sido puestos en cuarentena y en algunos casos muy puntuales, las instalaciones han sido cerradas, pero la gran mayoría de almacenes de Amazon no solo siguen abiertos, sino que también la actividad de estos días está siendo frenética e incluso han aumentado el número de trabajadores.



Con gran parte de EE.UU. bajo órdenes de confinamiento y la mayoría de negocios de venta al por menor cerrados, el comercio electrónico -del que Amazon sigue siendo hegemónico- está viviendo un incremento de la actividad incluso superior al de las campañas navideñas (tradicionalmente, el momento de mayores ventas).



Sin embargo, varios internautas han recurrido a las redes sociales para expresar dudas acerca de la higiene de los paquetes que reciben en casa y si estos podrían ser elementos transmisores del virus, mientras que algunos empleados de Amazon han criticado abiertamente las que, a su juicio, son medidas insuficientes por parte de la empresa para garantizar su seguridad en medio de la pandemia.



A mediados de marzo, la firma que dirige Jeff Bezos anunció que iba a contratar a 100.000 trabajadores en Estados Unidos para responder al fuerte aumento de la demanda y que además aumentaría los salarios del personal de almacenes y distribución.



En Estados Unidos, Amazon paga un mínimo de 15 dólares a la hora a sus trabajadores, una cifra que en tiempos de COVID-19 ha aumentado a los 17 dólares por hora.