Empresa canadiense se disculpa por imagen pornográfica de Greta Thunberg

Una compañía canadiense del sector de la energía se ha disculpado por manipular una imagen erótica dibujada por un artista argentino para atacar a la activista medioambientalista sueca Greta Thunberg quien ha criticado en el pasado el sector energético canadiense.



La compañía X-Site Energy dijo en un comunicado que "admitimos que no es suficiente disculparnos por la imagen asociada con nuestro logotipo en pegatinas que circularon la semana pasada. Esto no refleja los valores de esta compañía o los de nuestros empleados y lamentamos profundamente el dolor que pueda haber causado".



La imagen original del artista argentino Germán Canalla muestra un par de manos sujetando las trenzas de una mujer desde su espalda desnuda. La imagen manipulada incluye el nombre "Greta" y el logotipo de X-Site Energy y se distribuyó como pegatinas para adornar vehículos.



La existencia de la pegatina fue inicialmente denunciada por una mujer canadiense, Michelle Narang, que colocó en su página de Facebook en el que describió como estaba siendo distribuida por un empleado de X-Site Energy, una empresa de servicios del sector energético de la provincia de Alberta.



Narang, que tiene dos hijas adolescentes y se reconoció partidaria del sector energético canadiense, declaró a medios de comunicación del país, que la imagen manipulada daba la sensación de representar una violación y recordó que Greta es una adolescente menor de edad.



"Me dolió de tantas formas", dijo Narang que denunció la pegatina a la Policía Montada de Canadá al considerar que era una imagen de pornografía infantil.



La Policía Montada concluyó que aunque la pegatina es de mal gusto no tiene los elementos necesarios para considerarla pornografía infantil.



Después de que Narang denunciase en Facebook la pegatina de X-Site Energy, políticos canadienses condenaron la imagen y criticaron a la compañía que inicialmente dijo que no la había producido.



Greta Thunberg también se hizo eco en su cuenta de Twitter donde publicó que "están empezando a estar más y más desesperados. Esto muestra que estamos ganando".



Pero tras la polémica, X-Site Energy publicó su disculpa en la que también señaló que "el equipo de gestión totalmente acepta la responsabilidad y, de forma inmediata, ha hecho cambios organizativos que lo reflejan".



Sin embargo no es la primera vez que X-Site Energy ataca con inuendos sexuales a la activista sueca.



A principios de febrero, la compañía canadiense dijo en Instagram que había nombre su calentador de gran eficiencia como "El Greta".



Tampoco es la primera vez que Thunberg es atacada en la provincia de Alberta, corazón del sector petrolífero de Canadá.



En octubre del año pasado, un mural de la activista pintado en la ciudad de Edmonton, la capital de Alberta, fue destruido con mensajes en favor de la industria petrolera días después de que la adolescente encabezase allí una marcha contra la crisis climática.



El mural había sido pintado días antes por un artista local, AJA Louden, en una calle situada cerca del parlamento de la provincia de Alberta.



La persona que destruyó el mural, un joven identificado como James Bagnell, defendió sus acciones y dijo que su padre ha trabajado en la industria petrolera.



"No necesitamos que los extranjeros vengan a decirnos qué tenemos que hacer, cómo sustentamos nuestras familias", aseguró a medios de comunicación locales.