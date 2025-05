Empresa de servicios públicos solicita permiso para pequeño reactor nuclear

Por primera vez en Estados Unidos, una empresa de servicios públicos está solicitando a los reguladores federales un permiso para construir un pequeño reactor nuclear.

La compañía de energía pública más grande del país, la Tennessee Valley Authority, anunció el martes que presentó una solicitud de permiso de construcción a la Comisión Reguladora Nuclear para un reactor nuclear pequeño y modular. Quiere desarrollar energía nuclear de próxima generación en Oak Ridge, Tennessee, en su sitio de Clinch River.

El presidente y CEO de TVA, Don Moul, expresó que al ser los primeros, pueden mostrar a otras empresas de servicios públicos una forma de acelerar el desarrollo de pequeños reactores nucleares.

"La energía nuclear es muy confiable, muy resiliente. Es libre de carbono", manifestó a The Associated Press en una entrevista exclusiva el lunes. "Es, lo que consideraría, una de las fuentes de generación de mayor calidad que tenemos. Y así, iniciar un camino no solo ayuda a otros en Estados Unidos a seguir, sino que también puede ayudar a Estados Unidos a liderar el mundo en la nueva tecnología".

La empresa de servicios públicos de propiedad federal proporciona electricidad a siete estados y opera tres plantas de energía nuclear tradicionales y grandes, que proporcionan el 40% de la energía del Valle de Tennessee. La población de la región está creciendo, las industrias están reemplazando los combustibles fósiles con alternativas eléctricas y hay más manufactura. La TVA está planificando que la demanda de electricidad aumente hasta en 26 gigavatios para 2035, lo cual es suficiente para abastecer aproximadamente a 15 millones de hogares.

Su junta lanzó un programa en 2022 para desarrollar y financiar pequeños reactores nucleares modulares como parte de su estrategia para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta, y ha proporcionado 350 millones de dólares para ello hasta ahora.

Las empresas de servicios eléctricos en Estados Unidos han sido reacias a invertir en nueva construcción nuclear debido a los grandes sobrecostos y retrasos en Georgia. La Planta Vogtle de Georgia Power Co. se expandió de dos de los reactores grandes tradicionales a cuatro, indicó Jacopo Buongiorno, profesor de ciencia e ingeniería nuclear en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. La decisión de TVA es significativa porque puede ser el inicio de una tendencia, agregó Buongiorno.

Estados Unidos no tiene ningún reactor de próxima generación operando comercialmente. La NRC está revisando actualmente las solicitudes de empresas que quieren construir estos reactores para comenzar a proporcionar energía a principios de la década de 2030. Un proyecto para construir el primero fue cancelado en 2023, ya que los costos aumentaron y no se inscribieron suficientes proveedores locales de energía para ser parte de él.

Este mes, la compañía eléctrica en Ontario, Canadá, comenzó a construir el primero de cuatro pequeños reactores nucleares. Ontario Power Generation eligió el mismo reactor que TVA quiere construir, el diseño de GE Hitachi para un pequeño reactor modular que utiliza agua ligera como todos los grandes reactores comerciales de Estados Unidos.

En Ontario, esperan que el primero cueste 6.100 millones de dólares, junto con 1.600 millones de dólares para equipos para construir los cuatro. Se espera que el costo disminuya con cada reactor subsiguiente. Las estimaciones de costos de TVA están en el mismo rango, señaló Moul, pero se negó a dar detalles específicos y mencionó que la empresa de servicios públicos está buscando socios para ayudar con los costos iniciales.

El grupo ambientalista sin fines de lucro Environmental Working Group dice que se puede entregar electricidad mucho más barata, segura y limpia mucho más rápido a través de inversiones en fuentes renovables probadas como techos solares, almacenamiento de baterías y energía eólica. No hay "un ejemplo más grande de un pozo de dinero que la fantasía de los pequeños reactores modulares" como una fuente viable de energía en Estados Unidos, declaró Alex Formuzis, portavoz de la organización de investigación y defensa.

La administración de Biden anunció una inversión de 900 millones de dólares en estos reactores el año pasado. La administración de Trump también apoya la construcción de pequeños reactores modulares para una energía flexible y confiable para sectores intensivos en energía como la industria y los centros de datos a medida que la demanda de electricidad se dispara. El secretario de Energía Chris Wright dijo en marzo que los 900 millones de dólares se otorgarían, pero los solicitantes debían presentar nuevas propuestas que se juzgarían únicamente por mérito técnico, sin considerar prácticas pasadas de diversidad, equidad e inclusión.

La TVA y sus socios de la industria solicitaron 800 millones de dólares en financiamiento federal, lo que, según ellos, ayudará a acelerar el desarrollo de la tecnología en aproximadamente dos años.

La NRC ya ha dicho que el sitio de Clinch River es adecuado para una nueva planta nuclear. Hay suficiente espacio para un total de cuatro pequeños reactores. Si la NRC y la junta de TVA aprueban los planes para construir el primer reactor allí, podría comenzar a operar alrededor de 2032, proporcionando 300 megavatios de energía, lo cual es suficiente para aproximadamente 175.000 hogares.