En Argentina, más casos

Buenos Aires, Arg.- Autoridades y expertos en Argentina intentan determinar si su país es el origen del brote de hantavirus que afecta a un crucero en el Atlántico.

Argentina, desde donde partió el crucero hacia la Antártida, ha sido clasificada constantemente por la Organización Mundial de la Salud como el país con la mayor incidencia en América Latina de esta rara enfermedad transmitida por roedores .

La dolencia provocó la muerte en casi un tercio de los casos el último año, según el Ministerio de Salud argentino, por encima de una tasa de mortalidad promedio de 15 en los cinco años anteriores.

El Ministerio de Salud argentino informó el martes que se registraron 101 infecciones por hantavirus desde junio de 2025, aproximadamente el doble de los casos contabilizados en el mismo período del año anterior.

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se emitió una alerta en enero por varios brotes mortales de hantavirus, incluso en Buenos Aires, la provincia más poblada. Los hospitales rurales están mal equipados, y los residentes no tenían idea de lo que les había golpeado.

Daisy Morinigo y David Delgado dijeron que al principio pensaron que su hijo de 14 años tenía queja cuando le dio fiebre y dolores corporales. Los médicos que examinaron por primera vez a Rodrigo en el pueblo de San Andrés de Giles lo enviaron a casa con ibuprofeno y la indicación de irse a descansar.

Pero la respiración del enérgico alumno de cuarto grado empeoró. El 1 de enero llevaron a Rodrigo de urgencia a cuidados intensivos. Murió apenas dos horas después de que una prueba de hantavirus diera positiva.