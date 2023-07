En Miami, una madre intenta contratar a asesino a sueldo para matar a su hijo de 3 años

MIAMI (AP) — Una adolescente de Miami de 18 años enfrenta cargos por intentar contratar a un sicario para matar a su hijo de 3 años.

La adolescente compareció ante un juez del condado Miami-Dade el miércoles luego de su arresto por cargos de solicitud de asesinato y uso ilegal de un dispositivo de comunicación.

La mujer visitó un sitio web falso sobre asesinos a sueldo —destinado a ayudar a la policía— en un intento de que el niño "fuera llevado lejos, lejos, muy lejos y posiblemente sea asesinado, pero lo antes posible", indicó la policía de Miami-Dade en un reporte. Dijo que estaba dispuesta a pagar 3 mil dólares.

La adolescente señaló el deseo de "hacer algo de una vez por todas" como la razón para contratar a un asesino a sueldo, según el informe.

La policía detalló que la adolescente proporcionó una dirección donde vive el niño con su abuela, una foto reciente de él y su número de teléfono cuando se puso en contacto con el sitio web.

El administrador del sitio web se comunicó con la policía de Miami-Dade y los detectives rastrearon a la mujer el martes, utilizando la dirección IP y el número de teléfono proporcionados.

The Associated Press no difunde el nombre de la madre a fin de proteger la identidad del niño.

Los detectives hablaron con la abuela del niño, quien les informó que su hija se mudó en mayo. Ella dijo que el niño todavía vivía con ella y que su madre contactaba al niño vía FaceTime con regularidad.

La madre del niño fue arrestada más tarde el martes en la casa de su padre, donde se había estado hospedando.