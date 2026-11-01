En Paysandú, listos para recibir a León XIV

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Paysandú, Uruguay.- Ubicada a unos 370 kilómetros de Montevideo en el litoral oeste del país, Paysandú será testigo este noviembre de la primera misa que el papa León XIV ofrecerá en el marco de la visita que hará a Latinoamérica.

Los carteles con la imagen del sumo pontífice y el lema elegido por la Iglesia Católica para su visita colocados en distintos puntos de la ciudad y los recuerdos a la venta en diferentes comercios son algunas señales de que está lista para un acontecimiento que será histórico.

El 7 de noviembre, el parque París Londres recibirá decenas de miles de personas que llegarán desde distintos puntos del país y de la región para escuchar el mensaje del papa.

"Diría que es la visita más trascendente en la historia del departamento (provincia) asegura en diálogo con la Agencia EFE el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

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El papa León XIV llegará en avión a la ciudad de Paysandú un día después de arribar a Montevideo y en horas de la mañana ofrecerá una misa que llevará a que miles de personas crucen horas antes el puente internacional que une a esta ciudad con la argentina Colón.

Olivera remarca la "gran expectativa" que todo esto ha creado en la población y subraya el significado que tendrá para este lugar.

De esta forma, Paysandú se prepara para recibir a León XIV en una jornada en la que invitará a quienes arriben hasta allí a disfrutar de todo lo que ofrece.