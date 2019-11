En Reino Unido, el 400 aniversario del Mayflower da voz por primera vez a los nativos americanos

Plymouth, Reino Unido (EFE).- El Reino Unido inaugura este jueves en Plymouth un año completo de eventos por los 400 años del desembarco de los peregrinos del Mayflower en la actual Massachusetts, una conmemoración a ambos lados del Atlántico en la que, por primera vez, se dará voz a los nativos americanos para contar su historia.



"Agradecemos que nos hayan invitado a contribuir con nuestro conocimiento histórico y cultural a esta conmemoración, sin la carga de siglos de marginación y libres de censura por parte de los organizadores de los eventos", explicó en una entrevista telemática la representante del Comité Asesor Wampanoang, Paula Peters.

Los nativos Wampanoang fueron quienes recibieron a alrededor de un centenar de pasajeros de la tripulación del Mayflower, formada por ingleses puritanos separatistas, procedentes de la ciudad holandesa de Leiden -hasta donde habían huido anteriormente- y conocidos como peregrinos, así como por comerciantes, aventureros y niños que partieron desde la costa de Plymouth.

En su llegada al este de América en 1620, encontraron una tierra arrasada por las enfermedades propagadas por europeos que habían pisado anteriormente el lugar, no tenían comida y tampoco conocimientos de caza o técnicas de siembra y pesca.

Y fueron precisamente los nativos americanos quienes enseñaron a los colonizadores británicos a sobrevivir -la mitad de ellos murieron en los seis meses posteriores a su desembarco-, y les mostraron métodos para cuidar de los cultivos que hasta entonces desconocían.

Sin embargo, la represión posterior de los colonos británicos llevó a que los nativos se convirtieran en minoría en sus propias tierras en el 1630 y provocó continuos enfrentamientos que en 1675 desencadenaron la guerra del rey Felipe (nombre cristiano del jefe de los Wampanoang).

El director de la conmemoración del Mayflower, Adrian Viken, aseguró que existe una "mitad de la historia" que se corresponde con la forma en la que los colonizadores británicos consiguieron determinar "el tipo de nación" que Estados Unidos acabó siendo, aunque la realidad, apostilló, es mucho "más rica y compleja".

Los peregrinos adoptaron un sistema político con un gobernador de la colonia y un código de normas legales, conocido como el "Mayflower Compact", antecedente de la Constitución de Estados Unidos de 1787.

Ahora bien, añadió Viken, no se puede obviar la otra mitad que concierne a las guerras y las intenciones evangelizadoras de los "peregrinos" del Mayflower que desembocaron en un proceso destructor para las comunidades nativas.

"La historia de cómo los colonizadores olvidaron rápidamente sus modales es la que ha sido marginalizada", lamentó por su parte Peters, que calificó de "ironía terrible" el que los peregrinos, objetivo de persecución religiosa, no fueran tolerantes con las creencias espirituales de los nativos.

La asesora del comité Wampanoag recordó además que, mientras que hoy los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias, para los pueblos indígenas de Norteamérica es la fecha del Día Nacional de Luto, porque la llegada de las tribus inglesas también conllevó la destrucción.

El Día Nacional de Luto Indígena comenzó en 1970, cuando pidieron a Wamsutta Frank James, miembro de la tribu Wampanoag, que diera un discurso en una cena de Estado con motivo de la celebración del 350 aniversario del Mayflower, en la que se negó a hacer una alabanza a los colonos.

"Para hacer justicia al significado histórico real y al legado del viaje, la conmemoración no tiene que ser solo de Plymouth para Plymouth, porque eso fue lo que ya ocurrió en 1970", aseguró Vikens.

En ese sentido, la organización ha preparado numerosos eventos, exposiciones y espectáculos teatrales que llegarán a Estados Unidos y los Países Bajos, lugares clave en la historia del Mayflower.

Entre los más destacados se encuentra el espectáculo de luces "Illuminate 2019", que con la obra "Árbol de la Memoria" del compositor visual catalán Xavier Bové, marcará el comienzo de la efeméride esta misma noche y se extenderá con diferentes instalaciones a gran escala e interactivas hasta el 1 de diciembre.

También habrá actuaciones teatrales, como "This Land", dirigida por Alan Lane y escrita por Nick Stimson, en la que actores de Plymouth en Inglaterra y de la tribu Wampanoang en Massachussets se unirán para contar el impacto de la llegada del Mayflower.

La exposición "Wampun: Stories from the Shell of Native America" mostrará al público cómo los nativos elaboran un cinturón de concha, prenda con un gran significado cultural, al que se sumarán otras piezas del Museo Británico en una gira por varias ciudades como Lincoln, Southampton, Plymouth y Londres.

Alrededor de veinte urbes de ambos lados del atlántico se sumarán con decenas de actos a esta celebración, que tendrá su gran día el 16 de septiembre de 2020.