En Sudán, la mayor crisis humanitaria registrada

El Cairo, Egipto.- Sudán encabezó una lista de crisis humanitarias globales publicada el martes por un grupo de ayuda internacional por tercer año consecutivo, mientras una devastadora guerra azota al país del noreste de África

El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) declaró que Sudán estaba en la cima de su lista anual de emergencia, que incluye a 20 países en riesgo de empeorar las crisis humanitarias en 2026.

El IRC pidió aumentar la financiación humanitaria global, que se ha reducido en un 50% en el año saliente y está en camino de convertirse en el año más mortífero para los humanitarios.

La lista tiene a los territorios palestinos ocupados ya Sudán del Sur en segundo y tercer lugar respectivamente debido a las deterioradas condiciones humanitarias.

Aunque la lista de 20 países representa solo el 12% de la población mundial, representa el 89% de los necesitados, con 117 millones de personas desplazadas, indicó el IRC. El grupo calcula que los países listados albergarán a más de la mitad de los extremadamente pobres del mundo para 2029, llamando a las crisis un "Nuevo Desorden Mundial" que reemplaza "el sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial basado en reglas y derechos".

"La lista de este año es un testimonio de la miseria, pero también una advertencia", apuntó David Miliband, presidente y director ejecutivo del IRC. "El Nuevo Desorden Mundial está aquí, y los vientos están aumentando en todas partes. El desorden engendra desorden".

La guerra ha matado a más de 40.000 personas, según cifras de las Naciones Unidas.