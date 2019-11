Encarcelan un mes a un dominicano que usó bandera haitiana en cajas de pizza

Un tribunal dominicano decretó este miércoles un mes de prisión preventiva contra el dueño de una pizzería por imprimir la bandera haitiana y un escudo que mezcla elementos de ambos países en cajas de pizza, algo que el juez consideró un "ultraje" y lo equipara a un "atentado" contra el Gobierno.



El detenido, José Miguel Segura Nolasco, fue arrestado el pasado domingo en Santo Domingo Norte con base en denuncias de vecinos que residen cerca de la pizzería, llamada La Hispaniola, según un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), que justifica el encarcelamiento citando un artículo inexistente en la ley.



EL PRIMER ACUSADO BAJO LA NUEVA LEY



Segura Nolasco es la primera persona acusada de violar esta Ley de los Símbolos Patrios, que fue promulgada en julio por el presidente dominicano, Danilo Medina, para regular el uso de la bandera, el escudo y el himno dominicanos.



La Fiscalía consideró un "ultraje" a los símbolos patrios el hecho de que la pizzería tuviera carteles y cajas de pizza decoradas con la bandera de Haití como fondo de un mapa de la isla que comparten ambos países, llamada La Española o La Hispaniola, a la sazón nombre del establecimiento.



En la bandera aparece el escudo haitiano rodeado por una rama de palma y otra de laurel, elementos que forman parte del escudo dominicano, y además figura un letrero en el que se traduce el lema haitiano al español: "la unión hace la fuerza", según fotografías distribuidas por la Fiscalía.



UN "ATENTADO" CONTRA EL ESTADO



La PGR argumentó, de forma errónea, que la decisión del juez se basó en un artículo de la ley que no existe, pero después corrigió esta información en una fe de erratas, en la que explicó los fundamentos legales de la orden de prisión.



El juez se basó en la Ley de Símbolos Patrios, en los artículos de la Constitución que definen el escudo y en una serie de artículos del Código Penal que castigan la asociación de malhechores y los atentados armados contra la jefatura del Estado.



Uno de los artículos del Código Penal citados por el juez para encarcelar al dueño de la pizzería, el 87, castiga con pena de reclusión "el atentado cuyo objeto sea cambiar la forma de gobierno establecida por la Constitución, o excitar a los ciudadanos a armarse contra la autoridad legalmente constituida".



La portavoz de la Procuraduría, Julieta Tejada, explicó a Efe que el "fondo" del asunto es que la enseña usada en las cajas de pizza "mezcla elementos de las dos banderas".



Sin embargo, en la Ley de Símbolos Patrios el delito de "ultraje" se reserva para acciones como quemar, arrojar al suelo la bandera o "profanar" el escudo.



El uso del escudo "en violación a las normas constitucionales" se considera tan solo una "irreverencia", castigado con una pena más leve.



Asimismo, la PGR aseguró en su comunicado que en los carteles y cajas de pizza figura el mapa de la República Dominicana, pero en las imágenes distribuidas a la prensa solo se ve el mapa de la isla y no del país.



CAJAS DE PIZZA CONFISCADAS



Durante la redada, llevada a cabo en la noche del domingo pasado, los agentes confiscaron un letrero, 71 cajas de cartón para pizza, 206 calcomanías y otro material publicitario.



Entre los objetos incautados figura un cartel en el que pone "los símbolos patrióticos auténticos de La Hispaniola" sobre la imagen de una bandera haitiana tan descolorida que se ve celeste y amarillo, en lugar de azul oscuro y rojo.



La Fiscalía asegura en su comunicado que actuó ante "numerosas quejas de vecinos" de la pizzería, que se ubica en el barrio popular de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, una zona en la que también residen muchos haitianos.



LA DEFENSA DE LA BANDERA



La institución aseveró en su comunicado que "no tolerará" el ultraje contra los símbolos patrios en ningún lugar del país, advirtiendo de que toda persona que incurra en actos ilícitos de esa naturaleza será sometida a la acción de la Justicia.



El caso ocurrió después de una polémica desatada el pasado octubre por las quejas de grupos nacionalistas contra instituciones o personas que usaron la bandera dominicana sin el escudo y, en especial, por excluir la Biblia abierta que aparece en el centro de la insignia nacional.



El dueño de la pizzería permanecerá un mes en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, cumpliendo un tiempo de detención que pude superar el castigo que le sería impuesto si fuera condenado por "irreverencia" contra los símbolos patrios, que va de 15 a 30 días.



La pena podría llegar a un máximo de tres meses en el caso de "ultraje".