Encuentran cuchillos escondidos cerca del príncipe heredero en Japón

La realeza japonesa está en pánico. La policía de Japón localizó dos cuchillos escondidos cerca del pupitre escolar del príncipe heredero Hisahito, quien algún día sucederá al emperador Naruhito. Aún no saben quién puso esas armas cerca del niño de 12 años; sin embargo, trascendió que un hombre no identificado tuvo acceso a la escuela donde estudia el royal.

Este miércoles, el príncipe Naruhito ascenderá el Trono del Crisantemo y será coronado como el nuevo emperador de Japón, con su esposa Masako. Por ello y de acuerdo con CNN, en Japón se han reforzado las medidas de seguridad alrededor de Hisahito, nieto del emperador Akihito, quien abdicará al poder.

Los cuchillos estaban escondidos y fueron descubiertos el viernes en un aula del colegio Ochanomizu University. Siguiendo con CNN, este acontecimiento ha encendido las alarmas, pues justamente ocurrió días antes de que el tío de Hisahito, el príncipe heredero Naruhito, deba ascender al trono.

El príncipe Hisahito será el siguiente emperador y es sobrino del próximo emperador Naruhito debido a que en Japón, las mujeres no tienen derecho a ascender al trono.