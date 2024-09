Encuesta AP-NORC sobre Confianza en Resultados Electorales de 2024

CHICAGO (AP) — Para Christopher Pugh, las elecciones de 2020 fueron un punto de inflexión.

Ya desconfiaba del gobierno. Pero a medida que veía la cobertura de Fox News inmediatamente después de las elecciones y leía publicaciones en Twitter, ahora X, esa desconfianza fue en aumento. Ahora cree en la falsedad de que las elecciones de 2020 fueron robadas y confía en pocas personas aparte del expresidente Donald Trump para que le den noticias sobre los resultados electorales.

"Confío en Donald Trump, no en el gobierno", afirmó el republicano de 38 años de Gulfport, Mississippi. "Eso es todo".

Mientras que la mayoría de los estadounidenses confían en los resultados electorales certificados por el gobierno al menos en una cantidad "moderada", los republicanos son más propensos a confiar en Trump y su campaña, según una nueva encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y USAFacts. Los estadounidenses también se dirigen a las elecciones de noviembre preocupados por la desinformación. Muchos confían poco en que la información que reciben de los candidatos presidenciales –en particular Trump, pero también la vicepresidenta Kamala Harris– se base en información basada en los hechos.

Trump sigue mintiendo sobre el resultado de las elecciones de 2020, diciendo que fueron amañadas en su contra incluso después de que docenas de sus impugnaciones judiciales fracasaran, las revisiones, los recuentos y las auditorías en los estados disputados confirmaran la victoria del presidente Joe Biden, y el propio secretario de Justicia de Trump dijera que no había pruebas de fraude generalizado. A pesar de no haber pruebas de fraude generalizado, una encuesta de 2023 reveló que la mayoría de los republicanos creen que Biden no fue elegido presidente legítimamente.

Mientras Trump se presenta como candidato republicano por tercera vez, también está señalando que sólo puede perder a causa de un fraude generalizado. Durante el fin de semana amenazó con procesar a aquellos "implicados en comportamientos sin escrúpulos" en estas elecciones si ganaba en noviembre.

"La única forma de que nos ganen es haciendo trampas", dijo Trump en un mitin en Las Vegas en junio.

Los recientes resultados de la encuesta de AP-NORC muestran que una parte significativa de los partidarios de Trump podría estar más inclinada a creer lo que él dice sobre los próximos resultados electorales que a confiar en las certificaciones gubernamentales de los resultados electorales.

Alrededor de dos tercios de los republicanos confían al menos moderadamente en que la campaña de Trump proporcione información precisa sobre los resultados de las elecciones de 2024, mientras que solo la mitad afirma lo mismo de las certificaciones oficiales de los resultados, según la encuesta. Por el contrario, alrededor de 9 de cada 10 demócratas confían en la certificación gubernamental al menos moderadamente, y una abrumadora mayoría, el 82%, también confía al menos moderadamente en Harris y su campaña.

La mayoría de los estadounidenses —alrededor de 7 de cada 10— confían al menos moderadamente en las certificaciones gubernamentales de los resultados electorales, según la encuesta. Las mayorías también confían en que las cadenas de noticias de televisión nacionales y locales, así como los periódicos locales o nacionales, proporcionen información precisa sobre el resultado de las elecciones presidenciales de este año.

Danielle Almeida, una demócrata de 45 años de Briarcliff Manor, Nueva York, dijo que confía en los resultados electorales certificados por el gobierno y le parece alarmante que algunos estadounidenses no lo hagan.

"Para tener una democracia, tenemos que confiar en el sistema y en los resultados de nuestras elecciones", indicó, y añadió que cree que a Trump "no le importa la comprobación de los hechos porque cree que a sus partidarios tampoco les importa".

Los estadounidenses son menos propensos a confiar en las campañas en general —en comparación con fuentes como el gobierno y los medios de comunicación—, pero tienen un mayor nivel de confianza en Harris y su campaña que en Trump y su campaña para proporcionar información precisa sobre el resultado de las elecciones. Aproximadamente la mitad confía al menos "moderadamente" en Harris y su campaña. En cambio, aproximadamente 4 de cada 10 confían al menos moderadamente en Trump y su campaña.

La desconfianza de algunos republicanos en los resultados electorales comenzó mucho antes de las elecciones de 2020.

Richard Baum, de 60 años, un conservador independiente de Odessa, Texas, explicó que sus sospechas comenzaron en la contienda presidencial estadounidense de 2000 entre George W. Bush y Al Gore. Después de que Bush ganara por un estrecho margen, las papeletas electorales mal perforadas (los llamados "hanging chads") se convirtieron en un símbolo improbable de una elección presidencial disputada, a medida que pequeñas anomalías comunes en las elecciones se convertían en grandes controversias nacionales.

"Había algunas cosas que no me parecían correctas y que me hicieron dudar de si se podía confiar en el gobierno", relató Baum.

Baum afirmó que sólo confiaría en los resultados de las elecciones si la votación se celebrara en un solo día, se prohibieran el voto anticipado y el voto por correo y se exigiera un documento de identidad con fotografía en todos los colegios electorales.

Muchos estadounidenses dudan de la veracidad de los mensajes de campaña de ambos candidatos presidenciales, pero el escepticismo sobre la campaña de Trump es mayor, según la encuesta de USAFacts/AP-NORC.

Alrededor de 6 de cada 10 estadounidenses creen que los mensajes de campaña de Trump "rara vez" o "nunca" se sustentan en información basada en los hechos, frente al 45% que opina lo mismo de los mensajes de campaña de Harris.

Muchos estadounidenses también afirman que es difícil discernir la realidad de la ficción cuando se trata de los candidatos. Algo menos de la mitad de los estadounidenses dicen que es "muy fácil" o "algo fácil" encontrar información basada en los hechos sobre los candidatos y sus posiciones, y sólo un tercio afirma que es fácil saber si lo que dicen los candidatos es cierto o no.

Aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses indican que les resulta fácil entender la diferencia entre hechos y opiniones cuando se trata de información sobre las próximas elecciones presidenciales, pero sólo 4 de cada 10 dicen que es fácil saber si la información es cierta o no.

Sin embargo, los estadounidenses confían más en la información basada en los hechos relacionada con la logística electoral: alrededor de 7 de cada 10 estadounidenses indican que es fácil encontrar información sobre cómo registrarse para votar, y alrededor de 6 de cada 10 dicen que es fácil encontrar información sobre cómo emitir su voto.

Michele Martin, una demócrata de 56 años de Pensilvania, dijo que está "muy preocupada" por la desinformación de los políticos, pero que le resulta mucho más fácil acceder a la información básica para votar.

"Está en línea. Te la envían por correo. No es difícil de encontrar", afirmó.

Alrededor de 8 de cada 10 estadounidenses afirman que, a la hora de informarse sobre el gobierno, la difusión de información errónea es un "problema importante". Esta cifra se mantiene prácticamente igual que cuando se formuló la pregunta en 2020.

Lisa Kuda, una republicana de 57 años de Palm Harbor, Florida, indicó que obtiene la mayoría de sus noticias de las redes sociales y amigos. Afirmó que se siente ajena a la mayoría de las fuentes de noticias que no sean Fox News.

"La desinformación está en todas partes", señaló. "Es realmente difícil encontrar información sobre los candidatos".

Cuando los estadounidenses ven noticias sobre las elecciones y quieren saber si son ciertas, el 40% dice que lo primero que hace es buscarlas en internet. Un porcentaje mucho menor —alrededor de 1 de cada 10 en cada caso— afirma consultar primero las noticias por cable, las noticias de la televisión nacional o las redes sociales.

Baum, de Texas, explicó que le resulta difícil acceder fácilmente a la información sobre los candidatos porque cree que las redes sociales "censuran las ideologías conservadoras". Tampoco confía en Google y, en su lugar, recurre a cadenas y podcasts conservadores como One America News y a locutores de podcasts conservadores para comprobar afirmaciones sobre las que no está seguro.

El método de Almeida es muy distinto. Comienza con una búsqueda en Google y examina varias notas de medios de comunicación como The New York Times y NBC News, tomando nota de las diferencias. Si varias notas contienen la misma información, es más probable que confíe.

"La desinformación es un problema enorme", afirmó. "Hay que tomarse tiempo para investigar".

___

Ali Swenson, periodista de The Associated Press en Nueva York, contribuyó a este despacho. Sanders colaboró desde Washington.

___

La encuesta de 1.019 adultos se realizó del 29 de julio al 8 de agosto de 2024, utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más o menos 4,0 puntos porcentuales.