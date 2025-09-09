Encuesta revela impacto de elecciones personales en la pobreza en EEUU

WASHINGTON (AP) — La mayoría de los adultos en Estados Unidos piensa que las elecciones personales son un factor importante en la pobreza y la falta de vivienda, según una nueva encuesta, mientras que son menos los que culpan a la falta de apoyo gubernamental.

Sin embargo, poco más de la mitad cree también que el gobierno gasta muy poco en aquellos que lo necesitan, según muestra la nueva encuesta de la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

La encuesta se realiza en un momento en que la falta de vivienda va en aumento, mientras funcionarios de todo el país, incluido el presidente republicano Donald Trump, impulsan el desalojo de campamentos donde viven personas sin hogar. Al mismo tiempo, se espera que la ley de recortes de impuestos y gastos del Partido Republicano, firmada por Trump en julio, reduzca los beneficios para las personas con ingresos bajos.

"Parece que la gente está un poco dividida", señaló Bruce Meyer, profesor de la Escuela Harris de la Universidad de Chicago, que ayudó a elaborar y analizar la encuesta. "Creo que la gente probablemente se da cuenta, al menos en parte, de la complejidad de lo que lleva a la gente a tener problemas en términos de sus circunstancias económicas. Y creo que mucha gente es generosa de corazón y ayudará a los demás y piensa que el gobierno también debería hacerlo, incluso cuando los individuos no son completamente inocentes".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Falta de vivienda y pobreza, un problema creciente

La mayoría de los adultos en Estados Unidos, el 68%, dice que la pobreza ha aumentado en el conjunto del país en los últimos 25 años, mientras que el 19% cree que se ha mantenido en el mismo nivel y alrededor del 12% ve que ha disminuido.

Quienes viven en zonas urbanas, como Dwayne Byrd, residente de Baltimore de 60 años, son más propensas a decir que la pobreza ha aumentado en su comunidad local, en comparación con las personas en áreas suburbanas o rurales.

"Hay edificios en ruinas, calles sucias, negocios cerrando por doquier", afirmó Byrd acerca de la pobreza en su ciudad. "Tienes que elegir entre pagar la luz o comer (...) la gente con trabajo no tiene suficiente dinero".

Aún así, la tasa de personas que viven por debajo del umbral de pobreza ha disminuido "según casi todas las medidas" en los últimos 25 años, según Meyer, de la Universidad de Chicago.

La discrepancia entre los datos de pobreza y la percepción de la población puede deberse al incremento de persona sin hogar que no tienen donde refugiarse.

"Es la forma más visible de pobreza", apuntó Meyer. "Creo que, de manera bastante razonable, la gente está extrapolando lo que ve en términos de personas en tiendas de campaña y en las aceras. Pero eso es muy diferente de la mayor parte de la población con bajos ingresos".

Aproximadamente ocho de cada 10 estadounidenses sostienen que la falta de vivienda ha aumentado en Estados Unidos en los últimos 25 años, y aproximadamente siete de cada 10 indican que en su estado se ha incrementado. Un poco más de la mitad, el 55%, apunta que ha aumentado en su propia comunidad.

Según funcionarios federales, la falta de vivienda aumentó un 18% el año pasado, impulsada en gran medida por la escasez de viviendas asequibles, así como por desastres naturales devastadores y el incremento de la población migrante en varias partes del país.

Esto se sumó a un alza del 12% en 2023, que los funcionarios federales de vivienda atribuyeron al incremento de los alquileres y al fin de las ayudas por la pandemia del coronavirus.

"Nunca he visto tantos campamentos de personas sin hogar", manifestó Ashlyn White, residente de Pittsburgh y demócrata de 38 años. "Después del COVID es cuando realmente comenzaron a aparecer".

Más apoyo que oposición a la retirada de campamentos

La encuesta encontró hay más estadounidenses a favor que en contra de eliminar los campamentos de personas sin hogar en las ciudades. Aproximadamente el 43% de los adultos en Estados Unidos está a favor de su eliminación, mientras que alrededor del 25% se opone. Casi tres de cada 10 no tienen una opinión formada al respecto.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó el año pasado que las ciudades pueden prohibir que la gente duerma al aire libre en lugares públicos.

La mayoría de los republicanos, el 64%, está a favor de eliminar estos asentamientos, mientras que los independientes y los demócratas están divididos, con una parte importante señalando que no tienen opinión.

"Debe haber algún tipo de normas", dijo Ami Tate, una residente en Hesperia, California, de 43 años que se inclina hacia el conservadurismo. "El gobierno también debe ayudar".

White, la residente de Pittsburgh, dijo que se oponía a la eliminación de los campamentos.

"¿A dónde se supone que deben ir esta gente?", se preguntó, señalando que los refugios suelen estar llenos.

Mientras tanto, en Fort Collins, Colorado, Rob Haas, de 61 años, quien se describe como un moderado de tendencia demócrata, se muestra muy a favor de la eliminación de los asentamientos. "Simplemente, creo que es malo para las personas sin hogar estar en ese tipo de entorno, y creo que es malo para nosotros tolerarlo", indicó.

División sobre las causas fundamentales

Alrededor de seis de cada 10 estadounidenses dicen que las elecciones personales son un "factor importante" por el que la gente sigue en la pobreza, mientras que poco menos de la mitad apuntan que los sistemas injustos son un factor importante y alrededor de cuatro entre 10 culpan a la falta de apoyo gubernamental.

La mayoría de los republicanos, el 77%, considera que las elecciones personales son un "factor importante" en por qué las personas permanecen en la pobreza, en comparación con el 56% de los independientes y el 49% de los demócratas.

Adam Kutzer, un joven de 22 años que vive en Cranford, Nueva Jersey, dijo que no pagar la deuda de la tarjeta de crédito o gastar demasiado dinero eran ejemplos de "malas decisiones financieras que claramente se pueden evitar".

Mientras tanto, los demócratas son mucho más propensos que los republicanos o los independientes a decir que la falta de apoyo gubernamental es un "factor importante".

Cuando se trata de la falta de vivienda, la mayoría de los estadounidenses tienden a ver el abuso de sustancias y los problemas de salud mental como factores clave, con cerca de tres cuartas partes citándolos como un "factor importante". Aun así, alrededor de seis de cada 10 adultos dicen que las elecciones personales son responsables, con una proporción similar culpando a la falta de viviendas asequibles.

Poco menos de la mitad de los adultos en Estados Unidos, el 45%, cree que la falta de apoyo gubernamental es un factor importante en por qué las personas están sin hogar.

¿Quién es responsable de abordar los problemas?

La mayoría de los estadounidenses, el 54%, cree que el gobierno está gastando "muy poco" en ayuda para quienes lo necesitan. Eso incluye a Tate, la residente de Hesperia, quien dijo que se debería destinar más dinero a programas escolares y ayudar a los niños en comunidades de bajos ingresos.

Los estadounidenses también son más propensos a pensar que los gobiernos federales y estatales tienen un papel importante en el abordaje de la falta de vivienda y la pobreza, en comparación con las organizaciones benéficas o las personas con mucho dinero.

Alrededor de cuatro de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que el gobierno federal y estatal tiene "una gran responsabilidad" en hacer frente a la pobreza y la falta de vivienda, en comparación con casi una cuarta parte que dice esto sobre las organizaciones benéficas o las personas muy ricas.

En opinión de Tate, los gobiernos estatales y locales "deberían estar ideando un plan de acción sobre cómo (...) sacar a la gente de la calle".