Enésimo combate entre ejército sirio y kurdos

ALEPO, Siria.- Fuerzas gubernamentales sirias y combatientes liderados por kurdos intercambiaron disparos en una tensa área de la provincia oriental de Alepo, marcando una posible escalada tras días de enfrentamientos en la segunda ciudad más grande del país.

o se reportaron bajas de inmediato, mientras continúa un estancamiento en las negociaciones entre el gobierno central y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) sobre la fusión de sus millas de combatientes en el ejército nacional.

El ejército había declarado anteriormente un área al este de Alepo como una "zona militar cerrada". La provincia oriental de Alepo ha sido una línea de frente tensa que divide las áreas bajo el gobierno sirio y grandes extensiones del noreste de Siria bajo las FDS.

En un comunicado, las FDS dijeron que las fuerzas gubernamentales han comenzado a bombardear el distrito de Deir Hafer. El grupo dijo más tarde que las tropas gubernamentales lanzaron drones explosivos, artillería y cohetes a una aldea al sur de Deir Hafer.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La televisión estatal siria dijo más tarde que las FDS atacaron la aldea de Homeima, al otro lado de la línea de frente de Deir Hafer, con drones explosivos.