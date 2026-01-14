logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Enésimo combate entre ejército sirio y kurdos

Por AP

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Enésimo combate entre ejército sirio y kurdos

ALEPO, Siria.- Fuerzas gubernamentales sirias y combatientes liderados por kurdos intercambiaron disparos en una tensa área de la provincia oriental de Alepo, marcando una posible escalada tras días de enfrentamientos en la segunda ciudad más grande del país.

o se reportaron bajas de inmediato, mientras continúa un estancamiento en las negociaciones entre el gobierno central y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) sobre la fusión de sus millas de combatientes en el ejército nacional.

El ejército había declarado anteriormente un área al este de Alepo como una "zona militar cerrada". La provincia oriental de Alepo ha sido una línea de frente tensa que divide las áreas bajo el gobierno sirio y grandes extensiones del noreste de Siria bajo las FDS.

En un comunicado, las FDS dijeron que las fuerzas gubernamentales han comenzado a bombardear el distrito de Deir Hafer. El grupo dijo más tarde que las tropas gubernamentales lanzaron drones explosivos, artillería y cohetes a una aldea al sur de Deir Hafer.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La televisión estatal siria dijo más tarde que las FDS atacaron la aldea de Homeima, al otro lado de la línea de frente de Deir Hafer, con drones explosivos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Donald Trump responde con gestos obscenos a insulto de trabajador en planta de Ford en Detroit
    Donald Trump responde con gestos obscenos a insulto de trabajador en planta de Ford en Detroit

    Donald Trump responde con gestos obscenos a insulto de trabajador en planta de Ford en Detroit

    SLP

    EFE

    El incidente en la fábrica de Ford en Detroit se suma a la polémica que rodea a Trump en 2025, vinculada al caso Jeffrey Epstein y acusaciones de falta de transparencia.

    Aranceles de Trump a Irán: Nueva Estrategia Diplomática
    Aranceles de Trump a Irán: Nueva Estrategia Diplomática

    Aranceles de Trump a Irán: Nueva Estrategia Diplomática

    SLP

    AP

    Donald Trump recurre a aranceles para presionar a Irán ante protestas internas.

    Donald Trump se pronuncia sobre crisis en Irán
    Donald Trump se pronuncia sobre crisis en Irán

    Donald Trump se pronuncia sobre crisis en Irán

    SLP

    AP

    Las protestas en Irán dejan más de 2,500 muertos, incluyendo niños y civiles. La represión en Teherán se intensifica.

    Estadounidenses Detenidos en Venezuela Liberados por Gobierno de Trump
    Estadounidenses Detenidos en Venezuela Liberados por Gobierno de Trump

    Estadounidenses Detenidos en Venezuela Liberados por Gobierno de Trump

    SLP

    AP

    Tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, se anuncia la liberación de prisioneros en Venezuela como gesto de paz.