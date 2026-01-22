Enfrenta Ucrania un duro invierno

KIEV, Ucrania.- Aproximadamente 4.000 edificios en Kiev permanecieron sin calefacción el miércoles, y casi el 60% de la capital ucraniana estaba sin electricidad, informó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy después de días de bombardeos rusos en la red eléctrica de Ucrania y mientras el presidente estadounidense Donald Trump se preparaba para mantener conversaciones con el líder ucraniano.

Con temperaturas cayendo hasta a 20 grados centígrados bajo cero (4 grados Fahrenheit bajo cero) en Kiev, Ucrania está experimentando uno de los inviernos más fríos en años, profundizando las dificultades casi cuatro años después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala.

Los esfuerzos estadounidenses para detener los combates no han producido ningún avance, a pesar de que Trump emitió una serie de plazos, aunque se esperaba que los esfuerzos continuaran. Trump declaró en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que se reuniría el jueves con Zelenskyy.

"Quiero detenerlos", dijo Trump sobre los combates el miércoles. "Es una guerra horrible".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El enviado norteamericano Steve Witkoff dijo a The Associated Press el miércoles que planea discutir propuestas de paz con el presidente ruso Vladímir Putin, así como mantener conversaciones con una delegación ucraniana.

"Necesitamos paz", afirmó Witkoff en Davos.

Pero con la disputa sobre Groenlandia eclipsando otros temas transatlánticos en Davos, las discusiones sobre la defensa de Ucrania parecían estar relegadas a un segundo plano.

Zelenskyy dijo la semana pasada que sus enviados intentarían finalizar con funcionarios estadounidenses documentos para un acuerdo de paz propuesto que se relacionan con garantías de seguridad posguerra y recuperación económica.

Agregó que Estados Unidos y Ucrania podrían firmar los documentos en Davos esta semana, pero el martes dijo que no viajaría a Suiza y se centraría en restaurar la electricidad en Ucrania.

El Gabinete de Ministros de Ucrania está asignando 2.560 millones de jrivnias (casi 60 millones de dólares) de un fondo de reserva para comprar generadores, dijo la primera ministra Yuliia Svyrydenko el miércoles.