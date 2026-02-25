Enfrentan somalíes hambre por sequía

MOGADISCIO, Somalia.- Casi 6,5 millones de personas en Somalia enfrentan hambre severa debido a que el agravamiento de la sequía, el conflicto y los recortes globales de ayuda intensifican la crisis humanitaria del país, informaron el martes el gobierno federal y agencias de las Naciones Unidas.

Según los nuevos datos del informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, se prevé que 6,5 millones de personas enfrenten niveles de inseguridad alimentaria de crisis o peores para finales de marzo.

De acuerdo con el informe, también se estima que 1,84 millones de niños menores de 5 años sufrirán desnutrición aguda en 2026, entre ellos, casi 500.000 que estarán gravemente desnutridos.

Las autoridades indicaron que la situación de la seguridad alimentaria se deteriora debido a la escasez de agua, la inseguridad, el conflicto y niveles históricamente bajos de asistencia humanitaria vinculados a recortes de financiación a nivel mundial.

La sequía intensificada, vinculada a precipitaciones por debajo del promedio, ha provocado una inseguridad alimentaria generalizada, pérdidas de cosechas, mortandad de ganado, aumentos de los precios de los alimentos y desplazamientos.

La emergencia por sequía en se ha agravado de manera alarmante.