Enjuician a expresidente panameño R. Martinelli

CIUDAD DE PANAMÁ.- El expresidente panameño Ricardo Martinelli es juzgado desde el lunes junto a otras 22 personas por supuesto blanqueo de capitales y otros delitos relacionados con los sobornos millonarios entregados por la constructora Odebrecht para obtener contratos de obras públicas en Panamá.

En Panamá hay mucha expectativa por el juicio al que dio inicio la jueza Baloisa Marquínez. Las pesquisas por los sobornos de Odebrecht comenzaron en 2015 y la investigación que se abrió por corrupción es considerada la más importante realizada en el país centroamericano en el marco de un escándalo que tuvo alcance internacional.

El proceso judicial tendría que haberse efectuado hace diez años, pero fue pospuesto en cuatro ocasiones.

El juicio se realiza de forma presencial y virtual y se transmite en vivo. Martinelli, de 73 años y quien gobernó entre 2009 y 2014, participa de manera remota desde Colombia, donde recibió asilo en mayo de 2025 luego de permanecer refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá tras ser condenado a en su país a diez años de cárcel por blanqueo de capitales relacionado con la compra de una editorial de periódicos en 2010. Ese fallo está firme.

"Soy inocente y no soy responsable", afirmó Martinelli. Los otros implicados se declararon no ser responsables.