Entérate | Los Papas a lo largo de la historia

El papa Francisco, primer sumo pontífice latinoamericano, falleció este lunes como uno de los jerarcas de la Iglesia católica más populares en el mundo, tras poco más de 12 años de pontificado, que asumió el 13 de marzo de 2013. ¿Cuántos Papas ha tenido la Iglesia católica y cuánto han durado en el cargo?

San Pedro, el fundador de la Iglesia

Se considera a San Pedro, uno de los apóstoles de Jesucristo, el primer Papa. "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia", dijo Jesús, de acuerdo con la Biblia.

Desde entonces y hasta el fallecimiento de Francisco, la Iglesia ha tenido 266 papas.

El Papa de mayor edad fue León XIII, quien murió a los 93 años, en 1903. Su papado duró 25 años.

Gregorio XII es reconocido como el primer Papa en la historia de la Iglesia en dimitir, en 1415.

El Papa que más tiempo ha durado en el papado fue Pío IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti). Su pontificado duró 31 años, 7 meses y 22 días (1846 hasta 1878).

Para evitar que los cardenales que luego se convertirían en Papas fueran demasiado grandes, en 1970 el papa Pablo VI, a través del Motu Proprio "Ingravescentem aetatem" determinó el límite de edad de 80 años para los cardenales que participan en la elección y que pueden, a su vez, ser elegidos. En 1975, la Constitución Apostólica "Romano Pontifici Eligendo", se confirmó el límite de edad y se estableció como norma para los cónclaves.

Estos son los Papas que han ejercido el liderazgo en la Iglesia católica a partir de 1900:

San Pío X (1903-1914)

Giuseppe Melchiorre Sarto asumió como Papa en agosto de 1903. Eran los años previos a la Primera Guerra Mundial. Es recordado por su rechazo al modernismo teológico y por dirigir la primera codificación del derecho canónico en la historia de la Iglesia católica, que fue publicada en 1917.

Benedicto XV (1914-1922)

Los cardenales escogieron a Giacomo della Chiesa, originario de Génova, por sus habilidades diplomáticas, en plena Primera Guerra Mundial.

Proclamó la imparcialidad y neutralidad de la Iglesia católica frente a la guerra, y enfocó acciones en el apoyo a las víctimas.

Pío XI (1922-1939)

Nacido en Lombardía, Ambrogio Damiano Achille Ratti, fue elegido Papa, justo en la época del ascenso al poder en Italia de Benito Mussolini.

Fue con Pío XI que se firmaron los llamados Pactos de Letrán, que establecieron la existencia del Vaticano como un Estado soberano, bajo el control del Papa.

Pío XII (1939-1958)

Eugenio Maria Giuseppe Giovanni, italiano, estuvo a cargo de la Iglesia católica durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía apenas seis meses en el cargo cuando estalló.

Pese a que durante mucho tiempo se le criticó por no hacer nada por proteger a los judíos, al paso del tiempo han salido a la luz las historias de su trabajo silencioso, que permitió que 80% de los judíos que estaban en Roma sobrevivieran

En 2023 se dio a conocer la existencia de una carta que revela que Pío XII sabía detalles del exterminio nazi, pese a que la Santa Sede siempre dijo que no tenía información verificada. La polémica se mantiene hasta nuestros días.

Juan XXIII (1959-1963)

Conocido como el "Papa bueno", Angelo Giuseppe Roncalli, italiano de origen humilde, es recordado por sus acciones para salvar a judíos que huyeron del Holocausto cuando él era arzobispo. Fue también un mediador clave en la llamada crisis de los misiles entre Estados Unidos y Cuba, en 1962.

Fue él también quien inauguró, en 1962, el Concilio Vaticano II, para modernizar a la Iglesia. Fue canonizado el 27 de abril de 2014, por el papa Francisco.

Pablo VI (1963-1978)

Juan Bautista Montini fue el encargado de aplicar los cambios que Juan XXIII dejó asentados en el Concilio Vaticano II, incluyendo que la misa no se diera en latín, sino en el idioma local.

Pablo VI fue el primer papa viajero: visitó los cinco continentes, y el primero en pisar Tierra Santa desde San Pedro.

Juan Pablo I (1978)

Albino Luciani fue uno de los Papas que menos duró en el cargo. Fue elegido el 26 de agosto de 1978, pero murió inesperadamente 33 días después.

Su deceso no estuvo exento de teorías de la conspiración que aludían a un asesinato. Sin embargo, las versiones fueron desmentidas y se reportó que murió de un infarto, mientras dormía, a los 65 años.

Juan Pablo II (1978-2005)

Conocido como el "Papa viajero", Karol Wojtyla se convirtió en el primer Papa no italiano en encabezar la Iglesia católica en 455 años.

Al haber sido elegido en 1978, este año es conocido como el de "los tres papas": Pablo VI, Juan Pablo I y él.

Nacido en Wadowice, Polonia, Juan Pablo II ha sido uno de los Papas con más tiempo en el cargo: 26 años, 5 meses y 18 días.

Hizo más de 100 visitas al exterior en su Papado. Fue el primer Papa en visitar Cuba y la Casa Blanca, y de hecho restableció relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que se rompieron en 1867.

Fue canonizado junto con Juan XXIII.

Benedicto XVI (2005-2013)

Después de la popularidad de Juan Pablo II, la llegada del alemán Josepg Ratzinger como jefe de la Iglesia católica fue como un balde de agua fría.

Conocido como el "rottweiler de Dios", tuvo que enfrentar los escándalos de abuso sexual que involucraban a sacerdotes y que se destapó con su antecesor.

Conservador, intelectual, renunció al Papado en 2013, convirtiéndose en el primero en hacerlo desde Gregorio XII. Tenía 85 años.

Su dimisión provocó un evento inusual en la Iglesia católica: la convivencia de dos Papas juntos: uno emérito y otro en funciones (Francisco). Falleció el 31 de diciembre de 2022.

Francisco (2013-2025)

Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el primer Papa proveniente de América Latina.

Argentino, se convirtió en el defensor de una Iglesia humilde, una "iglesia pobre para los pobres", un crítico de las guerras entre Rusia y Ucrania y la de Israel en Gaza. Defensor de los migrantes y del medio ambiente, se convirtió en un Papa reformista, que despertó el rechazo del sector más conservador de la Iglesia con su acercamiento a la comunidad LGBT, o su aval a las bendiciones a las parejas del mismo sexo y en situación irregular.