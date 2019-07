Entérate: Lo que se sabe del tirador del Festival del Ajo en Gilroy

El tiroteo tuvo lugar en una importante feria gastronómica en California, al oeste de Estados Unidos. El ataque dejó cuatro muertos y al menos 12 heridos.

Las autoridades identificaron al atacante como Santino William Legan de 19 años, quién tenía una cuenta en Instagram con sólo tres posteos, incluyendo uno que subió días antes del tiroteo y dos que subió ayer domingo.

Poco antes del ataque, posteó: "Ayyy garlic festival time. Come get wasted on overpriced shit" (Ayyy, tiempo del festival del ajo. Vengan y desperdicien su dinero en basura con sobreprecio). La página ya no está disponible.

El abuelo de Legan, según medios estadounidenses, era Tom Legan, quien fue supervisor del condado de Santa Clara. Fue atacado y absuelto de atacar sexualmente a su hija. El padre de Santino era un corredor ganador de campeonatos. Tiene un hermano, Rosino, quien es boxeador amateur.

Santino se enfrentó con la policía de Gilroy, siendo abatido en menos de un minuto. Santino llevaba un rifle de asalto y, de acuerdo con testigos, iba vestido con shorts khaki. Jack Van Breen cantante de la banda Tin Man, dijo que el agresor salió de detrás el escenario, vestía una playera verde y un pañuelo gris alrededor del cuello y comenzó a caminar al área de comida disparando, aparentemente al azar.

Van Breen dijo que escuchó a alguien gritarle al atacante: "¿Por qué estás haciendo esto?", y que él habría contestado: "Porque estoy muy enojado".

Según la policía la feria contaba con estrictas medidas de seguridad; entre ellas detectores de metales; el atacante logró accesar al evento, porque cortó una cerca que rodeaba el lugar, justo atrás del escenario.

Agentes del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos cateó la casa del padre de Legan en Gilroy, en relación con el tiroteo.

Se investiga si más sospechosos estuvieron involucrados de algún modo en el ataque.