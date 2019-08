Epstein habría redactado su testamento 2 días antes de su muerte

Después de darse a conocer que la empresa Morse Genealogical Services, en Miami, habría lanzado un comunicado con la misión de localizar a posibles hijos ilegítimos del pedófilo Jeffrey Epstein con la finalidad de repartir la herencia del empresario multimillonario, hoy se informó que el amigo del príncipe Andrés y Bill Clinton sí dejó un testamento, el cual, elaboró dos días antes de su muerte.

De acuerdo con "Fox News", el testamento del financiero Jeffrey Epstein fue archivado en las Islas Vírgenes y se demostró que lo firmó el 8 de agosto, dos días antes de su muerte. Se calcula que la fortuna del acusado por delitos de pedofilia ascendía a los 18 millones de dólares, más de lo que declaró previamente en documentos.

Hasta el momento, no se han desvelado más detalles del documento en el que, se espera, se den a conocer los beneficiarios de las cuentas bancarias y propiedades de Jeffrey Epstein. "Los documentos judiciales señalaron que el único heredero potencial de Epstein era su hermano, Mark Epstein. La presentación de 21 páginas incluía una copia del certificado de defunción de Epstein, del 15 de agosto, cinco días después de su suicidio, que señalaba: 'Causa inmediata: Pendiente de estudio adicional'", de acuerdo con "Fox News".

El testamento de Epstein, de 66 años, se presentó ante funcionarios en St. Thomas, en las Islas Vírgenes, donde el empresario tenía dos islas: Little St. James y Great St. James.

La extraña colección de arte de Epstein, según la revista "New York Magazine", incluía una muñeca de tamaño humano colgada de un candelabro y un tablero de ajedrez de tamaño humano con figuras escasamente vestidas modeladas según sus empleados, aún no se habían evaluado, según los documentos.