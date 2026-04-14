"Era yo como médico, curando a la gente"

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este lunes haber publicado en redes sociales una imagen suya que lo representaba como Jesús sanador porque, dijo, creía que era él siendo un "médico".

"Sí la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que es yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore", declaró a la prensa después de haber borrado la polémica publicación.

Trump arremetió además contra la prensa por haberse hecho eco de la polémica y dijo que "solo los medios de noticias falsas podrían inventar algo así".

El republicano publicó en su red Truth Social una imagen generada con inteligencia artificial en la que él aparece representado como Jesús sanador, una publicación que borró después de que generara el rechazo de la comunidad católica.

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La publicación despertó un malestar inédito entre quienes habitualmente apoyan los pronunciamientos del presidente.

Isabel Brown, presentadora de un podcast católico del medio Daily Wire e influyente figura conservadora, lamentó que "esta publicación es, francamente, repugnante e inaceptable, pero también una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense que está experimentando un verdadero y hermoso renacimiento de la fe en Cristo en medio de nuestra cultura fracturada".

Por su parte, Michael Knowles, otro podcaster católico conservador alineado con Trump, se mostró contundente al asegurar que "al presidente le conviene tanto espiritual como políticamente, borrar la foto, sin importar la intención".