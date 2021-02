"Error" ir a Cancún mientras Texas sufre tormenta invernal: Ted Cruz

El senador republicano por Texas, Ted Cruz, reconoció que fue "un error" irse de vacaciones a Cancún mientras los texanos soportaban el impacto de una tormenta invernal que dejó a millones sin luz y teniendo que hervir agua para no quedarse sin ella.

"Obviamente fue un error y, en retrospectiva, no lo habría hecho", dijo Cruz, en un video difundido en Twitter por el medio The Recount.

"Cuando tienes dos niñas y no tienes calefacción, y te dicen, 'oigan, no tenemos clases, ¿por qué no nos vamos? ¡Salgamos de aquí!", intentó justificar, mientras de fondo se escucha a la gente coreando: "¡Renuncia, renuncia!".

El escándalo comenzó el miércoles cuando usuarios de Twitter difundieron fotos del senador y su familia en el aeropuerto de Houston y después otros lo captaron en el aeropuerto de Cancún.

"DESAPARECIDO. ¿Has visto a este hombre? TED CRUZ", publicó un usuario en la red, mientras otros cuestionaban la decisión de Cruz de abandonar Texas justo cuando una tormenta tenía a millones sin luz, sin poder calentarse, y con el temor de quedarse sin agua.

Cruz emitió este jueves finalmente una declaración reconociendo que viajó a Cancún porque "quiso ser un buen padre" y sus hijas le pidieron irse de vacaciones, pero que estaba pendiente de la situación en Texas. Incluso, en tono de reclamo, añadió que "queremos que nos devuelvan nuestra electricidad, nuestra agua, la calefacción de nuestras casas".

Pero los texanos estaban más que furiosos y, a sabiendas de que Cruz regresaba ayer porque así lo anunció, se reunieron afuera de su casa con letreros de "renuncia" y "CancunCruz".