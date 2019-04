Es hora de evaluar todas las opciones, señala Guaidó

Maracaibo, Ven.- El líder opositor Juan Guaidó se manifestó a favor de buscar la salida a la crisis venezolana que tenga menos costos sociales aunque sostuvo que ha llegado el momento de evaluar todas las opciones, incluida una salida de Maduro por la fuerza.

"En Venezuela hay tres opciones para que logremos salir de esta crisis: la elección luego de las etapas que hemos planteado, una transición sui generis como sucedió en el 58 (tras una dictadura de cinco años) o una salida de fuerza", dijo Guaidó.

"¿Cuál es la mejor opción? La que genere menor costo social, mayor posibilidad de gobernabilidad y estabilidad para la atención de la crisis y que produzca la elección realmente libre en el menor tiempo posible", agregó.

A medida que crece el cerco judicial a su alrededor, Guaidó se ha visto obligado a sortear numerosos obstáculos en sus giras por el interior del país y ha tenido que recurrir a tácticas evasivas para burlar la persecución de las fuerzas de seguridad.

El domingo debió de trasladarse en secreto en bote desde un puerto privado de Maracaibo, acompañado por un equipo de AP, para atravesar un lago y burlar los férreos controles que habían impuesto las autoridades sobre un puente con destino a la población occidental de Cabimas.

Ante el desgaste de las protestas antigubernamentales y la abierta negativa de la oposición de ir a un diálogo con Maduro, la opción de una eventual intervención militar en Venezuela ha venido cobrando fuerza.

Guaidó no descartó esa vía. "Hay que evaluar todas las opciones, a todas luces ya el régimen de Maduro no gobierna, no puede poner ni la luz en Venezuela".