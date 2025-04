Milei ya es investigado por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA

BUENOS AIRES (AP) — Eran las 19.01 horas del 14 de febrero cuando el presidente argentino Javier Milei pulsó el botón de publicar en su perfil en X, antes Twitter, y difundió un mensaje que ha derivado en el escándalo más ruidoso del mandato que inició hace más de un año.

La publicación promocionando la criptomoneda $LIBRA en la red social —que en su momento le granjeó gran parte del apoyo popular que lo llevó al poder— abrió un frente judicial de consecuencias impredecibles para el mandatario de ultraderecha. También comenzó a torcer el humor social desgastando el respaldo con el que venía contando.

Milei difundió una criptomoneda con el nombre de su signo del zodiaco que iba a "incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando emprendimientos". El valor de $LIBRA se disparó rápidamente, casi quintuplicándose.

Pero horas después, los primeros poseedores de la divisa digital que aparentemente accedieron a información privilegiada sobre el lanzamiento comenzaron a retirar sus inversiones y el precio se desplomó. Se retiraron aproximadamente 100 millones de dólares por parte de unas pocas billeteras, que son una suerte de cuentas bancarias en ese ecosistema digital.

La difusión de $LIBRA con un tuit, que estuvo varias horas fijado en la cuenta @JMilei con 3,8 millones de seguidores, terminó derivando en una investigación judicial por una presunta estafa millonaria en perjuicio de más de 40 mil inversionistas y puso al líder de La Libertad Avanza bajo la lupa de la justicia argentina y de las autoridades de Estados Unidos. También gatilló una denuncia en su contra en España.

La imagen de Milei se resiente

"Lo ocurrido es muy peligroso y afecta a la credibilidad, la honestidad y la inteligencia de Milei. Esto último quizá le duela al propio mandatario, que se tiene en alta estima", dijo a The Associated Press Lucas Romero, de la consultora Synopsis. El politólogo acotó que, siendo el presidente economista, "si no estaba al tanto de la estafa, queda como una persona muy falta de inteligencia" por no haber comprendido los riesgos.

El escándalo constituye además un golpe inesperado para el oficialismo de cara a las legislativas de octubre, en las que busca incrementar su presencia en el Congreso. Hoy La Libertad Avanza está en minoría en ambas cámaras y debe pactar proyectos clave con aliados circunstanciales.

Milei, un economista disruptivo que llegó al poder a fines de 2023 despotricando contra las "castas" de corruptos, es investigado como posible estafador.