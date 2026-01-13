Escapa grupo de monos en San Luis, Missouri
Un puñado de monos escaparon en San Luis, Missouri, y las imágenes generadas por inteligencia artificial han complicado los trabajos para localizarlos.
El primer avistamiento de los monos Vervet fue el jueves cerca de un parque en la parte norte de la ciudad, lo que generó "rumor tras rumor", dijo el portavoz del Departamento de Salud de la ciudad, Willie Springer. De momento se desconoce a quién pertenecen los animales, cómo escaparon o exactamente cuántos son.
Algunas personas han informado haber capturado a los monos, incluso publicando fotos falsas en línea para respaldar sus afirmaciones. Pero hasta el lunes, los animales seguían sueltos, explicó Springer.
"Ha habido mucho en cuanto a la IA y lo que es genuino y lo que no", comentó Springer. "La gente sólo se divierte. No creo que alguien tenga malas intenciones".
El mayor número de monos avistados es de cuatro, destacó Springer. La posesión de este tipo de animales en la ciudad está prohibida, por lo que Springer duda que alguien se presente para reclamarlos.
Personal de control de animales trabaja en colaboración con expertos en primates del Zoológico para localizarlos.
