logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Escapa grupo de monos en San Luis, Missouri

Por AP

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Escapa grupo de monos en San Luis, Missouri

Un puñado de monos escaparon en San Luis, Missouri, y las imágenes generadas por inteligencia artificial han complicado los trabajos para localizarlos.

El primer avistamiento de los monos Vervet fue el jueves cerca de un parque en la parte norte de la ciudad, lo que generó "rumor tras rumor", dijo el portavoz del Departamento de Salud de la ciudad, Willie Springer. De momento se desconoce a quién pertenecen los animales, cómo escaparon o exactamente cuántos son.

Algunas personas han informado haber capturado a los monos, incluso publicando fotos falsas en línea para respaldar sus afirmaciones. Pero hasta el lunes, los animales seguían sueltos, explicó Springer.

"Ha habido mucho en cuanto a la IA y lo que es genuino y lo que no", comentó Springer. "La gente sólo se divierte. No creo que alguien tenga malas intenciones".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El mayor número de monos avistados es de cuatro, destacó Springer. La posesión de este tipo de animales en la ciudad está prohibida, por lo que Springer duda que alguien se presente para reclamarlos.

Personal de control de animales trabaja en colaboración con expertos en primates del Zoológico para localizarlos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Senador demócrata Mark Kelly demanda al Pentágono por censura
    Senador demócrata Mark Kelly demanda al Pentágono por censura

    Senador demócrata Mark Kelly demanda al Pentágono por censura

    SLP

    AP

    El senador Mark Kelly demanda al Pentágono por censura relacionada con video sobre órdenes ilegales en las fuerzas armadas.

    Trump sopesa operación militar contra Irán por represión
    Trump sopesa operación militar contra Irán por represión

    Trump sopesa operación militar contra Irán por represión

    SLP

    AP

    Trump considera acciones militares ante represión en Irán

    Amenaza de acciones unilaterales de EU eleva la tensión en México
    Amenaza de acciones unilaterales de EU eleva la tensión en México

    Amenaza de acciones unilaterales de EU eleva la tensión en México

    SLP

    El Universal

    La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo se pronuncia ante la tensión generada por las amenazas de EU.

    ONU-DH expresa consternación por asesinato de periodista en Veracruz
    ONU-DH expresa consternación por asesinato de periodista en Veracruz

    ONU-DH expresa consternación por asesinato de periodista en Veracruz

    SLP

    AP

    La ONU-DH expresa su consternación por el asesinato de un periodista en Veracruz y pide acciones concretas.