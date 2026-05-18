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Escuelas en Nigeria viven ola de ataques

Por AP

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
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Escuelas en Nigeria viven ola de ataques

Abuya, Nigeria.- Una ola de ataques contra escuelas en Nigeria durante la última semana ha dejado a más de 80 niños desaparecidos, informó el domingo funcionarios locales y un grupo de derechos humanos.

Los sujetos asaltaron una escuela primaria en el estado de Borno en el extremo noreste de Nigeria, en algún momento entre el miércoles y el jueves. Los militantes secuestraron allí a 42 niños, en las zonas de Askira Uba y Chibok.

Amnistía Internacional indicó que ese ataque ocurrió en la aldea de Mussa, cerca del bosque de Sambisa, un bastión del Boko Haram y de su grupo escindido, una filial del Estado Islámico conocida como la Provincia del Estado Islámico en África Occidental.

En todo el país, dos escuelas secundarias en el estado suroccidental de Oyo fueron atacadas con pocas horas de diferencia el viernes, y al menos 40 niños fueron secuestrados allí, según la filial de Amnistía en Nigeria. Este tipo de secuestros son poco frecuentes en esta zona en particular.

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El grupo de derechos humanos advirtió que la amenaza de secuestro está obligando a muchos niños a dejar la escuela, mientras que niñas menores de edad están siendo sacadas de las aulas y forzadas a casarse.

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