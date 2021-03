España considera expandir uso de vacuna de AstraZeneca

Funcionarios de salud de España proponen ampliar el uso de la vacuna de AstraZeneca para el coronavirus en personas de hasta 65 años, comparado con el límite actual de 55, informaron dos fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Los funcionarios, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por no estar autorizados a discutir la reunión públicamente, dijeron que se prevé que funcionarios federales y regionales aprueben el lunes la recomendación del nuevo rango de 18 a 65 años de la Comisión de Salud Pública.

La decisión se considera después de que el regulador farmacéutico de Europa declarara inocua la inyección desarrollada junto con la Universidad de Oxford y sin vínculos obvios a casos recientes de coágulos detectados en el continente.

El Ministerio de Sanidad, bajo el cual está la comisión, se negó a comentar y dijo que el anuncio oficial no se haría hasta la tarde del lunes.

Algunas regiones y médicos españoles han presionado al gobierno federal para administre la vacuna de AstraZeneca tanto a jóvenes como a ancianos, pero la decisión quedó en suspenso cuando España, al igual que otros países europeos, suspendió la semana pasada su administración.

España está preparada para retomar la administración de las dosis de AstraZeneca el miércoles.

El gobierno ha jurado vacunar a 70% de su población adulta —33 millones de la población total de 47 millones— para finales de verano. Hasta ahora, sólo 1,8 millones de personas, la mayoría residentes y trabajadores de albergues de ancianos, personal médico y otros trabajadores esenciales, han recibido las dos dosis de la vacuna. Casi 5 millones de personas, incluidas muchas mayores a los 80 años, esperan la segunda dosis.