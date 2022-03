España se une a 36 países en una declaración para aislar al deporte ruso

Madrid, 9 mar (EFE).- Miquel Iceta, ministro español de Cultura y Deporte, firmó, junto a los máximos responsables del deporte de otros 36 países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania, una declaración en la que instan a aislar al deporte ruso y bielorruso por la invasión que sufre Ucrania desde el pasado 24 de febrero.



En un comunicado, t0odos calificaron la guerra iniciada por Rusia y "facilitada" por Bielorrusia como "injustificada y aborrecible", y añadieron que viola de manera "flagrante" los derechos internacionales de Ucrania. Además, explicaron que el respeto a los derechos humanos y las relaciones pacíficas entre las naciones "son la base del deporte internacional".



En ese contexto, los 37 países dieron su apoyo a las posiciones de las organizaciones internacionales para no permitir que Rusia y Bielorrusia organicen, presenten ofertas o se les adjudique ningún evento deportivo internacional.



Además, afirmaron, los deportistas individuales seleccionados por Rusia y Bielorrusia, así como sus administradores y los equipos que representan a ambos, deben tener "prohibido" competir fuera de sus países, "incluidos los que representan a organismos, ciudades o marcas que encarnen a Rusia o Bielorrusia, como los principales clubes de fútbol".



"Siempre que sea posible, se deben tomar las medidas adecuadas para limitar el patrocinio y otro tipo de apoyo financiero de entidades vinculadas a los estados ruso o bielorruso", agregan en el citado comunicado.



España y los otros 36 países solicitaron a todas las federaciones deportivas internacionales que respalden esos principios y aplaudieron a todos aquellos que "ya lo han hecho".



"También acogemos con beneplácito la decisión del Comité Paralímpico Internacional de impedir que los atletas de Rusia y Bielorrusia compitan en los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2022 en Pekín. Estas restricciones deberían estar vigentes hasta que la cooperación bajo los principios fundamentales del derecho internacional sea nuevamente posible", apuntaron.



Por último, alentaron a todas las organizaciones deportivas internacionales y a todos los organismos legales a que "no sancionen" a los deportistas, entrenadores u oficiales que decidan rescindir "unilateralmente" sus contratos con clubes rusos, bielorrusos o ucranianos, así como "a no perseguir o sancionar" a los organizadores deportivos que decidan suspender a los deportistas o equipos seleccionados por Rusia y Bielorrusia.



"Además, animamos a la comunidad deportiva internacional a seguir mostrando su solidaridad con el pueblo de Ucrania, incluso apoyando la continuación del deporte ucraniano donde sea posible", destacó el comunicado.



La lista de los 37 países que firmaron la declaración la forman Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.