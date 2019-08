Especial: Mujeres hablan sobre la relación que tuvieron con Connor Betts, el atacante en Ohio

Mientras siguen las investigaciones tras el tiroteo del fin de semana en Dayton, Ohio, que dejó al menos nueve muertos, conocidos cercanos del presunto autor de los hechos dicen que tenía una fascinación por las armas.

Adelia Johnson, quien fue novia de Connor Betts, comentó al medio NBC News que ella y el joven se conocieron en la clase de psicología del Sinclair Community College. La joven recordó momentos que marcaron su relación, por ejemplo, cuando él la llevó a disparar un rifle y recuerda que hablaba mucho sobre tiroteos masivos.

Johnson también narró que el joven tocaba con una banda y sus canciones eran muy violentas y sexuales. En su primera cita, recuerda, él le mostró un video de un tiroteo en una sinagoga. En otra ocasión, le pidió acompañarlo para dejarle una carta a una exnovia. El mensaje decía: "No puedes escapar de tu pasado".

Johnson afirma que su fijación por su expareja fue por lo que lo dejó. La mujer acabó la relación por medio de un mensaje de texto y le dijo a sus amigos que temía de Betts. La familia del joven no ha emitido alguna declaración desde el tiroteo.

NBC también afirmó que Betts era muy activo en Twitter donde se describía como "fan del anime", "del metal" y de "izquierda". En sus tuits, indicó la publicación estadounidense, el joven promovía la posesión de armas y el ateísmo. Además, compartía mensajes contra el fascismo. Incluso apoyaba a los precandidatos demócratas Bernie Sanders y Elizabeth Warren. La red social suspendió su cuenta tras los hechos.

Otra joven, Melissa Appel, quien también salió con Betts dijo que era "callado" y "respetuoso". "Nunca fue agresivo", afirmó, según NBC News. Appel aseguró que una vez Betts la llevó a disparar un arma, pero ella no sabía que él tuviera una.

El lunes, se informó que el joven tenía antecedentes de violencia y había amenazado a compañeros de clase en la secundaria. Betts tuvo dificultades en la escuela secundaria y en una oportunidad redactó una "lista" de estudiantes a los que deseaba matar o lastimar, indicaron las autoridades.

La cadena CNN también reportó que Betts tenía un historial de amenazas contra mujeres que lo habían rechazado. Varios medios informaron que una vez el joven fue removido de un autobús de la escuela secundaria por la policía.