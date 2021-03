Especialistas explican que la vacuna de AstraZeneca es segura

Desde hace unos días diversos países como Noruega, Italia y España dieron a conocer su intención de suspender la aplicación de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra el Covid-19, luego que se presentaron en un grupo de personas efectos de trombos.

Sin embargo, expertos han hecho énfasis en los beneficios que representa aplicarse cualquier cura que los laboratorios han desarrollado para frenar los contagios del nuevo coronavirus, luego que los anticuerpos desarrollados por la infección son inferiores a los desarrollados por las inoculaciones.

La doctora Rosa María Wong, jefa de la subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y el doctor Alejandro Lara, director médico de Landsteiner Scientific, sostuvieron un diálogo digital para hablar en torno a las vacunas que se están administrando en el mundo y el tratamiento que hay detrás de ellas.

Cabe recordar que la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford se trata de una fórmula que utiliza adenovirus no replicativos de chimpancé con elementos genéticos de adenovirus humano tipo 5.

En el webinar "Vacunación y la nueva normalidad: diferencias clave entre las vacunas de covid-19 en México", el doctor Lara indicó que las plataformas de los vectores no es nueva y que se han usado desde hace más de 50 años para desarrollar curas como la que frenó el virus del Ébola. Sin embargo, en esta ocasión se obtuvieron resultados de una forma más eficaz luego del problema de salud pública a nivel mundial que significó el Covid-19.

"Todas las vacunas, al ser agentes biológicos, tienen eventos adversos que son presentes y que son debidamente monitoreados", afirmó el experto, quien indicó que detrás de todas estas inyecciones hay comités especializados a nivel mundial y en cada país que determina si los efectos adversos neurológicos y hematológicos tienen una relación directa con la aplicación de la vacuna o son coincidentales.

"Todos los biológicos tienen eventos adversos locales como dolor en la aplicación, fiebre y enrojecimiento; y eventos adversos sistémicos. Dentro de los que más nos preocupan son los neurológicos, y en el caso de Sputnik V, la cefalea fue breve, no alcanzó el grado de moderada", añadió el especialista de Landsteiner Scientific.

Vacuna de AstraZeneca, necesario dimensionar casos de trombos

El doctor Alejandro Lara indicó que es necesario poner en perspectiva los casos de tormbos por los que diversos países han optado por suspender la aplicación de esta cura en la población, pese a que las inyecciones son la única forma en la que se frene la propagación de la enfermedad.

"La proporción del número de casos contra la población expuesta habla mucho, pero también de la relación y la severidad del caso. No es lo mismo una trombosis leve, moderada o severa que definitivamente un paro. Hoy en día el beneficio es mayor, se están estudiando los casos, pero vale la pena dimensionarla, es muy importante tener en consideración que todos los países tienen una responsabilidad con su propia población", dijo.

La doctora Rosa María Wong, de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió en la necesidad de dimensionar estos casos extraordinarios, luego que se tratan de 30 personas quienes han presentado estos eventos, ante las cerca de 5 millones de vacunas aplicadas.

Además recordó que agencias internacionales, como la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, han señalado que en el caso de la vacuna de AstraZeneca no hay una relación causal porque estos eventos de trombosis son muy frecuentes en la población, sobre todo la mayor.

Por otro lado, se recordó que respecto a la incidencia de estos se habla que ocurre en una de cada mil personas, mientras que en los últimos casos que se han sucedido se habla de 30 por cinco millones, lo cual es una representación mucho menor a la media.

A consideración de la experta de la Facultad de la Medicina de la Máxima Casa de Estudios la suspensión en torno a la aplicación de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford se debió más a una "forma preventiva, no porque realmente hayan visto que haya un efecto directo de la vacuna".

Ambos especialistas destacaron la importancia de que la población se vacune, luego que los anticuerpos desarrollados luego de una infección son inferiores a los que ofrece cualquiera de las inyecciones, sin mencionar la exposición que se tiene a las variantes, donde al menos las detectadas en Sudáfrica y Brasil han mostrado que son capaces de evadir a los demás anticuerpos.

"Vacunar disminuye la tasa de contagio en la población abierta mas no nos exenta de enfermarnos, aunque en caso de infectarnos también es importante que al estar vacunados hay un entrenamiento previo y nos podemos defender mejor y tener menos casos severos", dijo Rosa María Wong.

Los expertos recordaron que las vacunas se van actualizando de acuerdo con las variantes, tal es el caso en el que incluso Moderna y Pfizer ya han estado reformulando sus curas ante las nuevas variantes que tienen preponderancia a nivel mundial, además que el virus, debido a su capacidad de mutar, adaptarse y aumentar la infectividad del virus, puede poner en jaque a la población que no esté bien protegida ante el SARS-CoV-2.