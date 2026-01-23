Esperan en Estados Unidos feroz tormenta invernal

ATLANTA.- El pan volaba de los estantes, los camiones cargaban sal y los trabajadores de servicios públicos observaban con nervios los pronósticos el jueves, mientras una enorme tormenta invernal que podría provocar daños catastróficos, cortes de energía generalizados y un clima extremadamente frío se disponía a cubrir dos terceras partes de Estados Unidos.

Se tiene previsto que el enorme sistema de tormentas incluya una tormenta de hielo desde Texas y partes del sur del país, con posibilidad de unos 30 centímetros (un pie) de nieve desde Oklahoma hasta Washington, DC; Nueva York y Boston, y luego un golpe final de aire glacial que podría llevar las sensaciones térmicas a —46 grados Celsius (—50 grados Fahrenheit) a partes de Minnesota y Dakota del Norte.

Los meteorólogos advierten que los daños, especialmente en áreas que reciben una gran cantidad de hielo, podrían ser comparables a los de un huracán. Alrededor de 160 millones de personas se encontraban bajo avisos o advertencias de tormenta invernal o clima frío, y en muchos lugares ambos.

¿Cuándo comenzará?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se prevé que la tormenta comience el viernes en Nuevo México y Texas, y luego lo peor del clima se desplace rumbo al este, antes de enfilarse por la costa y arrojar nieve en Nueva Inglaterra.

El aire frío que desciende desde Canadá obligó al distrito de Escuelas Públicas de Chicago y al de Escuelas Públicas de Des Moines, en Iowa, a cancelar las clases del viernes. Las sensaciones térmicas, que se prevé alcancen los —37 grados Celsius (—35 grados Fahrenheit), podrían provocar congelación en 10 minutos, haciendo que sea demasiado peligroso caminar rumbo a la escuela o esperar el autobús.

El golpe de frío que se anticipa significa que la descongelación tomará tiempo, una perspectiva especialmente peligrosa en lugares donde el hielo y la nieve se acumulan sobre las ramas de los árboles y el cableado eléctrico, provocando cortes la electricidad, tal vez durante días. Los caminos y aceras podrían permanecer congelados hasta bien entrada la próxima semana.

Se esperan temperaturas bajo cero hasta Florida, según los meteorólogos.

Una ola de frío severo dañó hace cinco años buena parte de la red eléctrica en Texas, dejando millones sin luz durante días, dejando cientos de personas muertas. El gobernador Greg Abbott aseguró el jueves que eso no volverá a suceder, afirmando que el sistema eléctrico "nunca ha sido más sólido, nunca ha estado más preparado".

En el área de Houston, CenterPoint Energy, que mantiene el cableado, postes e infraestructura eléctrica para más de 2,8 millones de clientes, tenía 3.300 empleados listos para trabajar durante la tormenta invernal, anunció Paul Lock, director de asuntos gubernamentales locales de CenterPoint.

La dificultad de predecir tormentas invernales

Las tormentas invernales pueden ser difíciles de predecir —uno o dos grados pueden significar la diferencia entre una catástrofe o una lluvia fría— y los meteorólogos señalan que no se pueden determinar lugares con peor clima hasta que comience el evento.