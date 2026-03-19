Esperanza y temor entre los cubanos

La Habana, Cuba.- Una mezcla de incertidumbre, enojo y esperanza podía percibirse el miércoles en Cuba luego de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien esta semana aseguró que Washington podría tomar "medidas inminentes" contra el gobierno de la isla.

Matilde Visoso, una madre soltera que cuida de su hija enferma, dijo que el deterioro de la situación en la isla la ha dejado en vilo, por lo que quiere un cambio.

"Cuba está esperando a Trump y Marco Rubio también porque ya no esperamos más. Es demasiado, nos reprimen mucho, hay mucha hambre", dijo el ama de casa de 64 años. "Cuba llora".

Trump ha dicho que puede hacer "lo que quiera" con Cuba. Washington busca que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel deje el cargo mientras Estados Unidos continúa negociando con el gobierno cubano.

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Díaz-Canel se arremetió contra los comentarios de Trump, escribiendo en la red social X que Estados Unidos "amenaza públicamente" al gobierno de Cuba casi a diario con derrocarlo, y que cualquier acto de agresión "chocará con una resistencia inexpugnable".

Otros, como el médico Jesús García, dudan que el gobierno de Trump vaya a sacar a Díaz-Canel del poder o a intervenir en Cuba.

"No creo que entren. Aquí, a Cuba, no creo que entren".