Esposa de Macron "es realmente fea", dice ministro brasileño; luego se disculpa

El ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, se disculpó este jueves por unas declaraciones que dijo haber hecho en tono de broma y en las que describió como "realmente fea" a Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron.



Guedes, uno de los principales miembros del Gabinete del presidente Jair Bolsonaro, hizo su "broma" al comentar el incidente provocado por el jefe de Estado brasileño al referirse a la primera dama de Francia igualmente de forma despectiva.



"El ministro Paulo Guedes pide disculpas por la broma hecha hoy en un evento público, cuando mencionó a la primera dama francesa Brigitte Macron", según un comunicado divulgado por su despacho para superar la polémica generada por sus declaraciones.



"La intención del ministro era mostrar que asuntos importantes y urgentes para el país no tienen el espacio que debería tener en el debate público. No hubo cualquier intención de proferir ofensas personales", agrega la nota.



En su declaración en un seminario sobre privatizaciones en la ciudad de Fortaleza, Guedes dijo que la mujer de Macron "es realmente fea" al alegar que, pese a que Brasil ha logrado algunos avances económicos en los últimos meses, el país sólo debate las polémicas como la generada por Bolsonaro en su disputa con Macron.



"Yo veo progreso en varios frentes, pero nada de eso es destacado. La única preocupación es si insultaron a (la expresidenta chilena Michele) Bachelet, si insultaron a la esposa de Macron, si la llamaron fea", alegó el ministro.



"Macron dijo que estamos quemando la selva brasileña y el presidente (Bolsonaro) replicó y dijo que la mujer del francés es fea y que por eso él está diciendo esas cosas. Muy bien, es algo divertido. No hay ningún problema. Todo es verdad. El presidente dijo realmente eso y es realmente verdad, la mujer es realmente fea", agregó.



Tras unos segundos de risas y aplausos entre los empresarios que asistían al seminario, el ministro se retractó y dijo que "no existe mujer fea sino mujer observada desde el ángulo equivocado".



La semana pasada, el propio Bolsonaro negó haber insultado a Brigitte Macron al ser interrogado sobre un comentario que publicó en Facebook sobre la primera dama francesa.



El gobernante brasileño comentó una publicación en Facebook en la que uno de sus seguidores afirmó que su actual disputa verbal con Macron obedece a la "envidia" del francés por la belleza y la juventud de la esposa del brasileño.



El internauta colocó lado a lado una fotografía de Bolsonaro y de su joven esposa, 27 años menor que él, y una del gobernante francés junto a Brigitte Macron, 24 años mayor que el galo.



"No lo humilles. Ja, ja, ja", comentó Bolsonaro en la publicación.



Interrogado sobre su intención con ese comentario, el presidente brasileño dijo que tan sólo quiso pedirle al autor de la publicación que "no dijera bobadas".



La disputa verbal entre los dos mandatarios comenzó por el significativo aumento de los incendios forestales que destruyen parte de la Amazonía este año, que Macron atribuyó a las cuestionadas políticas ambientales de Bolsonaro.