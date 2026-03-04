Estado de emergencia en Trinidad y Tobago
PUERTO DE ESPAÑA, Trinidad y Tobago.- Trinidad y Tobago declaró un nuevo estado de emergencia el martes, alrededor de un mes después del anterior, mientras las autoridades de la nación caribeña siguen lidiando con altos niveles de delincuencia.
La primera ministra Kamla Persad-Bissessar citó informes creíbles sobre ataques planeados contra agentes del orden al reimponer la emergencia, que otorga al gobierno facultades adicionales, entre ellas realizar detenciones y efectuar registros sin órdenes judiciales.
Trinidad y Tobago ha pasado aproximadamente 10 de los últimos 14 meses en estado de emergencia, y el último terminó el 31 de enero.
Bissessar manifestó que el Consejo de Seguridad Nacional del país ha señalado que la delincuencia persistente ha provocado "múltiples muertes debido a tiroteos masivos y que la continuidad de los tiroteos de represalia entre bandas criminales, si no se controla, pondría en peligro la seguridad pública".
El estado de emergencia tiene una duración inicial de hasta 15 días, pero el gobierno puede ampliarlo si es necesario. Funcionarios no anunciaron ningún plan para imponer un toque de queda.
