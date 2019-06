Estados Unidos retorna cada día a más migrantes

Pese a que el acuerdo inicial entre México y Estados Unidos era que el número máximo de personas migrantes retornadas sería de 200 al día, la cifra ha alcanzado, y a veces superado, los 300 y no hay certeza de que no aumente, puesto que ahora se incluye en las deportaciones a cubanos y venezolanos. Sólo el lunes, 680 mujeres fueron enviadas a Ciudad Juárez.

El Consejo Estatal de Población (Coespo), dependencia que atiende en Ciudad Juárez el tema migratorio desde el año pasado, registra 5 mil 807 personas retornadas tras el acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos (EU).

Los migrantes que son devueltos no necesariamente intentaron ingresar al país vecino por Ciudad Juárez, sino que lo pudieron haber hecho desde cualquier otro punto de la frontera, por lo cual, el número total de personas a deportar es incierto; es por ello que se considera ampliar los puntos de retorno a Tijuana, y Piedras Negras, Coahuila.

Enrique Valenzuela, titular de Coespo, explicó que del total de retornados, 15% o 20% deciden no esperar a ser llamados a la entrevista -que a veces tarda meses- sino que en cuanto pisan tierra mexicana optan por buscar alternativas para regresar a sus lugares de origen.

Otros deciden intentar por la vía ilegal. Lo que es un hecho, dijo, es que prácticamente 20% no está en Ciudad Juárez.

En tanto, los 15 refugios habilitados en la ciudad tienen actualmente a unas mil personas bajo techo.

"Lo primero era reducir factores de riesgo: inseguridad y clima", explicó Valenzuela, quien reconoció que gracias a la sociedad civil fueron muchos los espacios que se habilitaron como refugios temporales.

Explicó también que hasta hace unos días, los cubanos y venezolanos que solicitaban asilo político en Estados Unidos recibían un trato diferenciado porque las autoridades estadounidenses no cuestionaban su necesidad de asilo; sin embargo, tras el acuerdo con México, también están siendo retornados.

Esta situación aumenta de manera exponencial el número de retornados, pues 80% de los casi 17 mil migrantes que han pasado por esta ciudad fronteriza de octubre pasado a la fecha, son de origen cubano.

Además, las autoridades migratorias de EU redujeron el número de personas que llaman a entrevista, de 40 diarias a sólo cinco; incluso, hay días en los que no llaman a nadie.

En este contexto, las medidas de contención implementadas en el sur del país han tenido efectos positivos, pues de registrar la llegada de más de 250 personas al día para solicitud de asilo en EU, esta semana se contaron sólo 33, un mínimo histórico.

Plantean estrategia federal. Después de más de ocho meses de que la atención de migrantes ha estado a cargo de organizaciones no gubernamentales, el gobierno estatal y, en menor medida, el municipio, ayer se realizó la primera reunión intersecretarial sobre la estrategia del gobierno federal para la atención a migrantes.

Horacio Duarte Olivares, subsecretario de la Secretaría del Trabajo, sostuvo una reunión con representantes de los diferentes órdenes de gobierno estatal para dar a conocer la estrategia de atención.

Trascendió que la intención del gobierno federal es, en primera instancia, habilitar albergues con servicios básicos de seguridad e higiene, así como espacios dignos, todo con recursos federales.

También se pretende abrir medidas de inclusión productiva y social, pensando en temas de salud y educación para quienes permanecerán en la frontera hasta 2020, en espera de que EU apruebe su solicitud de asilo político. Al respecto, el titular de la Coespo aseguró que existe total apertura para colaborar con las autoridades federales.