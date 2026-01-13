Estalla la huelga de enfermeras en Nueva York

NUEVA YORK.- Miles de enfermeros y enfermeras en la ciudad de Nueva York se declararon en huelga el lunes, después de que las negociaciones del fin de semana no lograron avances en sus disputas con tres de los principales sistemas de hospitales en cuanto al nivel de personal, beneficios y otros temas.

"¡Enfermeros en huelga!... ¡Contrato justo ahora!", gritaban los enfermeros en una línea de piquete fuera del campus del Hospital NewYork-Presbyterian en el Alto Manhattan. Otros más se manifestaron fuera de los hospitales de los sistemas Mount Sinai y Montefiore, donde una huelga de trabajadores de enfermería en 2023 se valió de las frustraciones de la era de la pandemia para llegar a un acuerdo para reforzar los niveles de personal e incrementar los salarios.

"Y ahora así es como nos tratan. No nos quieren dar un contrato justo, no nos quieren dar seguridad para el personal, y ahora intentan recortar nuestros beneficios", dijo el lunes el enfermero de urgencias Tristan Castillo fuera de Mount Sinai West.

Alrededor de 15.000 trabajadores participantes en la huelga, señaló la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés). Los hospitales permanecen con puertas abiertas después de contratar a un gran número de enfermeros temporales para cubrir las ausencias de personal.

La huelga involucra a hospitales privados sin fines de lucro y no a los administrados por la ciudad. Pero el paro —que, según el sindicato, enfrenta a trabajadores esenciales que salvan vidas y ejecutivos hospitalarios que ganan millones de dólares al año— podría ser una prueba importante en los primeros días del gobierno del alcalde Zohran Mamdani.

Mamdani, un socialista demócrata, expresó durante su campaña un favor de los trabajadores y adoptó una postura similar durante su visita del lunes a los enfermeros en la línea de piquete en el NewYork-Presbyterian.

"Estos ejecutivos no pasan problemas para llegar a fin de mes", dijo el alcalde, quien elogió el trabajo de los enfermeros y aseguró que buscan "dignidad, respeto y el pago y trato justo que se merecen. No deben conformarse con menos".