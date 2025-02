Estamos dispuestos a cortar el tráfico de armas a México: Rubio

Mientras que Marco Rubio, secretario de Estado de la Unión Americana, afirmó que su gobierno trabaja junto con México en un plan para frenar el tráfico de armas a los cárteles del narcotráfico, al tiempo que se busca reducir el flujo de fentanilo y migrantes hacia su país; aquí, legisladores de oposición exigieron a la administración federal transparentar si existen acuerdos con Estados Unidos que han permitido sobrevuelos de espionaje en la zona de la frontera con el fin de combatir a los cárteles.

En una entrevista en The Clay Travis & Buck Sexton Show, Rubio explicó que ambos gobiernos han establecido un diálogo para abordar el problema desde ambos lados de la frontera. "Les estamos pidiendo que tomen medidas para evitar que eso suceda. Y nos piden que les ayudemos a tener las armas fuera del alcance de estos cárteles, que están encontrando formas de comprar armas en Estados Unidos y regresarlas a México", declaró.

También aseguró que la administración estadounidense busca colaborar con las autoridades mexicanas con el fin de detener el flujo de armamento que fortalece a los grupos criminales.

"Vamos a trabajar juntos, ellos en su lado de la frontera y nosotros en nuestro lado, para abordar los problemas de tráfico de armas y ellos pueden ayudarnos con el problema del fentanilo, la migración masiva y el de los cárteles", añadió.

El secretario de Estado destacó que se cuenta con un equipo coordinado para abordar el problema; mencionó a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como piezas clave en las negociaciones con el gobierno mexicano.

El tráfico de armas desde Estados Unidos ha sido un tema recurrente en la relación bilateral, ya que muchas armas utilizadas por el crimen organizado en México provienen del mercado estadounidense.

Rubio expresó optimismo sobre los resultados de estas conversaciones y confió en que pronto se puedan alcanzar acuerdos concretos que contribuyan a frenar el tráfico de armas y drogas en la región.

Piden transparencia

Aquí en México, senadores de oposición y del oficialismo que encabeza Morena chocaron sobre la respuesta dada hasta ahora sobre los sobrevuelos estadounidenses.

Morenistas descartaron que esas acciones sean una amenaza o advertencia de una incursión de fuerzas armadas de ese país a México. Asimismo, minimizaron el tema al argumentar que los sobrevuelos fueron sobre Espacio Aéreo Internacional, tal y como se ha dicho en la conferencia mañanera de Palacio Nacional.

La senadora Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, respaldó y se sumó a la postura de Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), quien si bien reconoció que un avión militar de Estados Unidos sobrevoló zonas de la frontera entre ambos países el 31 de enero y el 3 de febrero, argumentó que los dos vuelos fueron sobre Espacio Aéreo Internacional.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la presidenta de la Comisión de Seguridad recordó que el titular de la Defensa Nacional explicó que el avión que sobrevoló dicha zona se identificó conforme a la normativa internacional y no violó el Espacio Aéreo Mexicano.

Manuel Añorve, coordinador del PRI, descartó que este tipo de acciones sean una amenaza sobre una posible incursión de fuerzas estadounidenses a México para detener a los líderes de los cárteles.

Exhortó al gobierno federal, en especial a la Cancillería, a explicar al Senado los alcances de un eventual acuerdo con Estados Unidos, que ha permitido estos inéditos sobrevuelos que se inscriben en las promesas de campaña de Donald Trump para acabar con los cárteles mexicanos.

"Necesitamos conocer si existen estos acuerdos a nivel verbal, si hay un documento firmado que, en todo caso, tendrá que ser revisado y ratificado por el Senado. Lo cierto es que es parte de las presiones de Trump a México".

Clemente Castañada, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, mencionó que el "actual gobierno tiene la obligación de informar sobre las operaciones de Estados Unidos en suelo mexicano, especialmente después de que el Comando Norte reconociera el aumento de vuelos de reconocimiento desde hace unas semanas".

En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que "desde Movimiento Ciudadano seguimos exigiendo que el gobierno federal sea transparente con su estrategia y defienda la soberanía de México. De lo contrario, no podemos descartar que estas acciones se estén llevando a cabo de manera unilateral".

El senador de Acción Nacional Mario Vázquez también descartó que estas operaciones de espionaje contra los cárteles sean el preludio de una incursión militar en México.

"Creo que ya hay un acuerdo, una postura permisiva del gobierno de la 4T a Estados Unidos para este tipo de espionajes, pero no se quiere informar, transparentar sus alcances, las letras chiquitas".

El legislador subrayó que es indispensable que el Senado revise este acuerdo y, si no hay tal, debe existir un pronunciamiento.

"Qué bueno que exista colaboración con Estados Unidos para combatir el tráfico de fentanilo y a los cárteles, pero que Morena no oculte los alcances de dicho acuerdo", concluyó el panista.