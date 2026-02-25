Estamos ganando de nuevo: D. Trump

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes durante su discurso del Estado de la Unión que "estamos ganando tanto", asegurando que había generado un auge en el empleo y la manufactura nacional al tiempo que imponía un nuevo orden mundial en el extranjero, con la esperanza de que ofrecer una larga lista de logros pueda contrarrestar unos índices de aprobación que han ido en descenso.

El principal objetivo de Trump era convencer a unos estadounidenses cada vez más recelosos de que la economía es más fuerte de lo que muchos creen, y de que deberían votar por más de lo mismo y respaldar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Trató de apelar a sentimientos patrióticos bipartidistas al invitar al equipo masculino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro olímpica, a la Cámara de Representantes. El equipo llegó al Capitolio horas después de hacer una visita a la Casa Blanca.

"Nuestro país está ganando de nuevo. De hecho, estamos ganando tanto que realmente no sabemos qué hacer al respecto. La gente me está pidiendo, ´por favor, por favor, por favor, señor presidente, estamos ganando demasiado. Ya no lo soportamos´", afirmó Trump antes de presentar al equipo de hockey. "´No estábamos acostumbrados a ganar en nuestro país hasta que llegó usted´".

En otro momento hecho para la televisión, Trump anunció que otorgaría la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, al portero del equipo de hockey, Connor Hellebuyck. Trump hizo un anuncio similar en su discurso de 2020, cuando dio a conocer que otorgaría el premio al locutor de radio conservador Rush Limbaugh.

Trump dice que la decisión sobre aranceles fue "un fallo desafortunado"

Trump defendió su mano dura contra la inmigración y los recortes al gobierno federal, así como su intención de preservar los aranceles generalizados que la Corte Suprema acaba de anular. Tal como lo ha hecho en otras ocasiones, se arremetió contra los estados con gobiernos demócratas, destacando particularmente a Minnesota.

El presidente también anunció que las empresas tecnológicas que trabajan en el desarrollo de inteligencia artificial aceptaron pagar mayores tarifas eléctricas.