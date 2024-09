"Estamos preparados para lo peor", dice portavoz del ejército israelí

Después de la muerte de Hassan Nasralá, líder de Hezbolá, EL UNIVERSAL habló con el mayor Roni Kaplán, portavoz del ejército israelí, quien afirmó que Nasralá es "uno de los terrorista más importantes del mundo", y asegura que, tras el asesinato, "estamos preparados para lo peor".

¿Cuál es la importancia de la muerte de Hassan Nasralá?

Hassan Nasralá se trata de uno de los terroristas más importantes del mundo, durante 32 años estuvo liderando un grupo terrorista que, con su ejército, lo transformó en uno de los grupos terroristas más importantes, con 150 mil cohetes apuntando Israel, con cientos de kilómetros de túneles en el sur del Líbano, con más de 100 mil hombres que logró establecer un enclave iraní en el límite mismo con Israel.

¿Se espera alguna reacción de Irán o de Hezbolá?

-Sí, nosotros estamos preparados para lo peor, pero, desde nuestra perspectiva, de nuestro lugar, nosotros no estamos buscando guerras ni ampliar la guerra, estamos buscando remover amenazas, estamos buscando que Hezbolá se vaya hacia el norte del río Litani para que nuestra población civil pueda volver a los poblados del norte de Israel, de donde se tuvo que evacuar desde hace un año.

Hay que entender que es muy distinto a México. Aquí un poblado del sur del Líbano, un terrorista le puede mirar el ojo a la vecina o al vecino en el norte de Israel; es decir, están muy cerca. Por eso, nosotros no podemos percibir que nuestra población civil regrese a sus casas si un terrorista puede con un misil ruso alcanzar la posición de una familia, atacar toda una familia cuando están en un almuerzo.

¿Se espera que el liderazgo de Hezbolá cambie dentro de poco?

Hezbolá responde a Irán, so, nosotros no estamos luchando contra Hezbolá nada más en la Franja de Gaza, ojalá así fuese, estamos luchando contra un eje, contra una coalición liderada por Irán y Hezbolá es el eslabón más importante de esa coalición. Sí, es muy probable que Nasralá sea sustituido en el cargo, pero la personalidad misma de Nasralá con toda su importancia religiosa a nivel del yihadismo, del radicalismo islámico, con toda su importancia política, con todo el carisma que tenía Nasralá es una persona difícil de sustituir.

En una entrevista conjunta con la prensa internacional, incluido EL UNIVERSAL, el mayor añadió que Nasralá era un "terrorista de altísimo nivel, no sólo al nivel de Medio Oriente, sino también a nivel mundial, quizás en la misma línea que Osama bin Laden, el exjefe de Al-Qaeda. Significa eliminar también a una persona que ha establecido redes de narcotráfico y redes de comercio de drogas y es un verdadero logro a nivel operacional".

Kaplán agregó que "durante un año estuvimos solicitando a Hezbolá que se mueva hacia el norte del país, fue una solicitud con maniobras diplomáticas, con otros países, incluidos Francia y Estados Unidos, pero no hubo caso".

Añadió que su población "tiene un año fuera de sus casas y desde hace ocho días, Israel dijo: Suficiente". El portavoz del ejército israelí indicó que "uno de los objetivos es devolver a 60 mil evacuados a sus hogares en el norte y al mismo tiempo en la zona de la Franja de Gaza seguir desmantelando a Hamas, que echan una guerra de guerrillas y otro objetivo es que cientos de secuestrados regresen a sus hogares".

También comentó que "no buscamos guerras, sino remover amenazas, pero si Irán ataca va a saber que aquel que profiere amenazas, como iraníes, o Hezbolá, o Hamas, vamos a golpearlos más duro".

Sobre los frentes abiertos, dice que "el principal estuvo sobre todo hace 10 días en la Franja de Gaza, logramos desmantelar a 23 de 24 batallones de Hamas, a gran parte de sus cabecillas, miles y miles de cohetes, que estaban prontos para atacar Israel", pero "ahora el centro de gravedad pasó hacia el norte, somos cientos de miles de reservistas prontos para cualquier tipo de contingencia, no queremos que la guerra se eternice pero sí vamos a seguir golpeando duro, siempre y cuando no logremos nuestros objetivos en la guerra. Tenemos paciencia y podemos seguir luchando".

"Nasralá operó miles de ataques terroristas contra civiles"

Sobre la muerte del líder del grupo chiita, mencionó que a "Nasralá lo eliminamos con otros jefes de Hezbolá, habíamos eliminado a otros en la última semana y media" y mencionó que "Nasralá fue uno de los fundadores de la organización terrorista Hezbolá a principios de los años 80 en el Líbano y fue ascendiendo de rango hasta convertirse en el líder supremo en el año 1992.

"Hezbolá es el brazo largo de Irán en el límite mismo con Israel y tiene una doble identidad, que es chiita Irán y otra que es libanesa".

"Durante su liderazgo Nasralá planificó, ejecutó, operó miles de ataques terroristas contra civiles, contra comunidades judías y contra seres humanos en todas las partes del mundo. Hassan Nasralá tenía la sangre de miles y miles de hombres, mujeres y niños en sus manos, incluidos israelíes, libaneses, británicos, franceses, argentinos, búlgaros, sauditas, a lo largo de todo este tiempo que fue líder de Hezbolá".

Declaró también que "Nasralá estableció al ejército terrorista más grande del mundo y estableció un verdadero campo de guerra en el sur del Líbano, con distintos tipos de tácticas, como alquilar casas en el sur de Líbano y establecer ahí todo tipo de arsenal militar, puede ser un cohete o una ojiva".

"Somos un pueblo resiliente"

Acerca del ánimo de la población, el portavoz del ejército israelí afirmó que la "gente está preocupada, pero somos un pueblo resiliente, el hecho de que seamos una democracia liberal, capitalista, nos permite generar excedentes, para que la gente pueda realizarse y que sea para beneficio de toda la sociedad".

Añadió que "somos un Estado judío y hemos vivido grandes masacres a lo largo de nuestra historia (...) si es necesario, la población va a saber seguir adelante".