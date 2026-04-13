Estampida en ciudadela de Haití; 30 fallecidos

Puerto Príncipe, Haití.- El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su "profunda consternación" por el "trágico incidente" en el que murieron al menos 30 personas en el monumento Ciudadela Henri o Laferrière, y aseguró que las autoridades se han movilizado para atender a los afectados.

"Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en estado de máxima alerta para prestar, sin demora, la asistencia, la atención y el apoyo necesarios a las personas afectadas, así como a sus familiares", afirmó Fils-Aimé este domingo.

Decenas de personas resultaron heridas y algunas se encuentran desaparecidas, según los informes preliminares de las autoridades de socorro que hicieron presencia en la Ciudadela Henri, ubicada en la localidad de Milot, a unos 25 kilómetros de Cap-Haitinien, la segunda ciudad en importancia.

La dirección de Protección Civil estableció que, debido a la presencia de muchas personas en el lugar, en determinado momento se produjo una estampida con "numerosos" casos de asfixia y pérdidas de conciencia.

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La Ciudadela Henri es una enorme fortaleza construida a principios del siglo XIX, pocos años después de la independencia haitiana de Francia.

El lugar contó con una mayor afluencia de personas debido a las festividades tradicionales.