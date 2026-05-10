Esto no es otro covid-19: OMS

Ginebra, Suiza.- "Esto no es otro covid", afirmó este sábado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, a Tenerife, España, a cuyas costas llegará en unas horas el crucero donde se ha declarado un brote de hantavirus.

"El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora", aseguró en un mensaje en X Tedros, quien viajó a la isla para dirigir junto con las autoridades regionales y nacionales la operación sanitaria de evacuación del buque.

Tedros mencionó que no es nada habitual para él desde el puesto que ocupa "escribir directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy siento que no solo es apropiado, sino necesario", y que en estas circunstancias comunicados de prensa o informes técnicos resultan insuficientes.

También reconoció que es normal que la población se preocupe porque este brote trae a la memoria -sobre todo cuando hay un barco acercándose a las costas de la isla española- la pandemia de la covid-19, "que nadie ha logrado superar del todo".

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"El dolor de 2020 sigue siendo real y no lo minimizo ni por un momento", señaló el director de la OMS, quien insistió en que el riesgo de hantavirus para la poblacíon de Tenerife "es bajo", tras asegurar que esta es una evaluación que no se hace a la ligera.

Recalcó que las autoridades españolas han preparado un plan cuidadoso y detallado, de acuerdo al cual los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados.

Asimismo, pasarán por un corredor completamente acordonado y luego serán repatriados directamente a sus países de origen, mientras que nadie de la población tendrá contacto con ellos y sus familias tampoco.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este sábado a seis los casos confirmados de hantavirus tras el brote declarado en el crucero MV Hondius. Uno de los casos sospechosos de hantavirus, correspondiente a una persona que se encontraba en el crucero donde se declaró un brote de la enfermedad, dio positivo en la prueba de PCR, elevando a seis los casos confirmados, según el último boletín de la OMS sobre la situación.