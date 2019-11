Estoy preocupada por Chile, pero debo ser neutral: Bachelet

La expresidenta chilena Michelle Bachelet expresó que no puede asumir una postura ante la represión de las protestas en Chile por su cargo como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero entregará un reporte al respecto en los días.

Bachelet fue entrevistada por un grupo de estudiantes en la ciudad de Londres, la mayoría de ellos pertenecientes a la comunidad chilena en Reino Unido, quienes le preguntaron sobre los responsables de la represión y su opinión acerca de las violaciones a derechos humanos registradas en Chile durante el último mes.

"También estoy muy preocupada, pero debo ser neutral, objetiva e imparcial como alta comisionada", respondió Bachelet a los jóvenes. Añadió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya envió una misión a Chile para investigar los hechos y emitir las recomendaciones correspondientes.

La alta comisionada afirmó que prefiere no adelantar conclusiones hasta no ver el reporte completo, pero, a su juicio, el uso de la fuerza ha sido desmedido y no se han respetado los protocolos sobre el manejo de armas como gas lacrimógeno o las balas de goma.

"No puedo adelantarme, pero el hecho de que haya 200 personas con daño ocular por la bomba lacrimógena o por las balas de goma, me hace pensar que los protocolos no se están siguiendo", afirmó.

Bachelet explicó que estas armas nunca deben detonarse de la cintura para arriba y sólo se admiten cuando los cuerpos de seguridad corren peligro, lo cual no se ha visto en protestas recientes. "La gente quiere más democracia y, desafortunadamente, muchas veces se les enfrenta con fuerza excesiva", comentó.

En cuanto a los responsables, Bachelet afirmó que en Chile existe un estado de derecho y el sistema judicial chileno es quien deberá castigar a los responsables. "No somos un tribunal. En la oficina de derechos humanos recolectamos información, analizamos y emitimos recomendaciones".

Con las recomendaciones se buscará brindar atención a niños, adolescentes y jóvenes víctimas de abusos de autoridad en Chile. Añadió que cada caso deberá ser atendido de forma particular y será remitido a las dependencias correspondientes porque la protección de derechos humanos es un sistema completo.

Bachelet mencionó que el presidente de Chile, Sebastián Piñera fue quien solicitó la presencia de la ONU en el conflicto y se ha reunido con él en dos ocasiones para analizar la problemática y definir acciones posibles desde el organismo internacional.

Al final de la entrevista, los jóvenes entregaron una carta a la exmandataria de parte de la comunidad chilena en Inglaterra para exigir una postura firme ante los atentados contra la sociedad civil que se han presentado en las últimas semanas.