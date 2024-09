Estudiante de 14 años, autor de masacre en secundaria de Georgia

Un estudiante de 14 años es el autor del tiroteo en una secundaria en Georgia que dejó cuatro muertos este miércoles.

En conferencia de prensa, Chris Hosey, director del Buró de Investigaciones de Georgia, dijo que el agresor, quien se encuentra detenido, ha sido identificado como Colt Gray y que es estudiante de la secundaria Apalachee, donde ocurrió el tiroteo.

De los cuatro fallecidos, dos son estudiantes y dos son profesores. Otras nueve personas resultaron heridas.

De acuerdo con Hosey, la oficina del alguacil recibió llamadas acerca de un tirador activo en la escuela alrededor de las 10:20 am.

Las fuerzas del orden llegaron al lugar "en cuestión de minutos". Una vez que se toparon con el agresor, "éste se entregó inmediatamente a los agentes y fue detenido".

Los heridos fueron trasladados al hospital "con varias heridas".

Las escuelas del condado Barrow, en donde ocurrió el tiroteo, permanecerán cerradas el resto de la semana.

En la conferencia, el alguacil del condado, Jud Smith, dijo que le "duele el corazón" por los niños y la comunidad.

"Fui a la escuela en este sistema escolar. Mis hijos van a este sistema escolar. Estoy orgulloso de este sistema escolar. Me duele el corazón por estos niños, me duele el corazón por nuestra comunidad, pero quiero dejar muy claro que el odio no prevalecerá en este condado. Quiero que eso quede muy claro y se sepa. El amor prevalecerá sobre lo que ha ocurrido hoy, se los aseguro", señaló.